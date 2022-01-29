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    Tatil fırsatçıları boş durmadı! Yarıyıl tatiliyle kayak merkezleri doldu, fiyatlar ise şoke etti

    Tatil fırsatçıları boş durmadı. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle kayak merkezleri doldu, taştı. Fiyatlar da şaşırttı. Kar motoruyla 40 dakikalık tur bin 250 lirayı buldu...

    Kâr turu

    Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle pek çok aile soluğu kayak merkezlerinde aldı. Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartalkaya gibi ünlü kış turizm merkezlerine tatilci akını yaşandı. Özellikle hafta sonu neredeyse boş yer kalmadı. Bu ilgi fiyatlara da yansıdı. Ünlü merkezlerde sadece otelden yemeiçmeye kadar hemen her şeyin fiyatı tırmandı. Kar motoruyla 40 dakikalık Uludağ gezintisi ise bin 250 lirayı buldu. 6 KM PARKUR
    Uludağ'ın güzelliklerini 1 metreyi aşan kar sebebiyle gezemeyenler, 90 kar motorundan birini kiralayabiliyor. 6 kilometrelik parkurda rehber eşliğinde ilerleyen turistler, 40 dakikalık yolculuk sonunda 2 kişi binebildikleri kar motoruna bin 250 lira ödüyor.



    DRONE İLE YEMEK SERVİSİ
    Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otel kayak yaparken yemek molası vermek istemeyen tatilciler için kayak pistine yemek servisi hizmeti başlattı. Kayak yaparken yemek isteyen tatilciler, otel bünyesinde hizmet gösteren kafeteryaya mesajla konum bilgisi atarak yiyecek siparişi veriyor. Otelin aşçıları tarafından hazırlanan soğuk sandviçler, drone ile tatilciye ulaştırılıyor.
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    Haberler Ekonomi Tatil fırsatçıları boş durmadı! Yarıyıl tatiliyle kayak merkezleri doldu, fiyatlar ise şoke etti
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