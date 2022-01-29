Tatil fırsatçıları boş durmadı! Yarıyıl tatiliyle kayak merkezleri doldu, fiyatlar ise şoke etti

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle pek çok aile soluğu kayak merkezlerinde aldı. Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartalkaya gibi ünlü kış turizm merkezlerine tatilci akını yaşandı. Özellikle hafta sonu neredeyse boş yer kalmadı. Bu ilgi fiyatlara da yansıdı. Ünlü merkezlerde sadece otelden yemeiçmeye kadar hemen her şeyin fiyatı tırmandı. Kar motoruyla 40 dakikalık Uludağ gezintisi ise bin 250 lirayı buldu. 6 KM PARKUR

Uludağ'ın güzelliklerini 1 metreyi aşan kar sebebiyle gezemeyenler, 90 kar motorundan birini kiralayabiliyor. 6 kilometrelik parkurda rehber eşliğinde ilerleyen turistler, 40 dakikalık yolculuk sonunda 2 kişi binebildikleri kar motoruna bin 250 lira ödüyor.