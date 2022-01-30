500 bin gence günlük 112 lira harçlık! Hem deneyim hem iş fırsatı! İşte detaylar...

Hükümet bu yıl da işbaşı eğitim programlarıyla 500 bin gence gelir kapısı açıyor. Aktif iş gücü programlarının kapsamı genişletilirken, program kapsamında yapılan ödemeler de artırıldı.
Buna göre, iş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 164 lira, öğrencilere 112 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 82 lira verilecek. Programa katılarak iş yerinde 26 gün çalışanlara net asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira hesabına yatırılacak.
İŞVERENİN MALİYETİ DE DÜŞÜYOR
İş Kurumu'nca düzenlenen aktif iş gücü programlarından bu yıl 500 binin üzerinde gencin yararlanması hedefleniyor. İşsizliğin önlenmesinde önemli rol üstlenen işbaşı eğitim programları özellikle gençlerin iş hayatına girmesine büyük katkı sunuyor.
Program kapsamında, işe alınması planlanan personel iş başında değerlendirilirken yapılacak maaş, SGK ödemeleri Türkiye İş Kurumu'nca karşılanıyor.
Nitelikli iş gücü konusunda güçlük çeken işverenlere, işe alacakları kişilerin meslek becerilerine gözlemleme, işe alımda isabetli karar verme fırsatı sunuyor. Program süresince işverenlerin maddi yükümlülüğü olmaması maliyette büyük avantaj sağlıyor.