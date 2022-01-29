14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Cumartesi pazar yatırılıyor mu? Emekli memur zam farkı hafta sonu yatar mı?

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara, ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan 1. grupta kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara; bir aylık tutarında, 2. grupta aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara; iki aylık tutarında, 3. grupta ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi. Toplam fark ödemesi tutarı 3 milyar 648 milyon 11 bin 335 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı.

Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk 3 ayı içinde ek ödemeleri yapılacak. Bu kapsamdaki 59 bin 258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin 58 lira 77 kuruş oldu.

Buna göre, maluliyet derecesi 1 olanlara 9 bin 417 lira 80 kuruş, 2 olanlara 8 bin 476 lira 2 kuruş, 3 olanlara 7 bin 298 lira 80 kuruş, 4 olanlara 6 bin 592 lira 46 kuruş, 5 olanlara 5 bin 886 lira 13 kuruş, 6 olanlara 5 bin 179 lira 79 kuruş ödenecek.

Ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak'ta ödenecek.