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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 10:18
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    • 28.01.2022 10:18
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    TÜİK ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Ekonomik Güven Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi.

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    Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken, 2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven endeksi %6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim güven endeksi %1,6 oranında artarak 111,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.

    Ekonomik güven endeksi, Ocak 2022

    Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2022

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