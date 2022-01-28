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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 08:39
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    • 29.01.2022 08:40
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    Gözler oradaydı! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor! Ziraat Bankası veriyor! 1 sene ödeme yok! 84 ay vadeli ödeyin

    Köyüne dönüne kredi kampanyası ile Ziraat Bankası 7 yıl vadeli 1 yıl ertelemeli 150 bin TL kredi veriyor. Köyde hayat sürdürmek hedefiyle bir sürü nedenim var projesi! Verilen destek kredisi ile eş güdümlü atıl durumda olan işletme kapasitelerinin yeniden üretime kazandırılması, küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlıklarının en az 100 başa yükseltilerek sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturarak kırmızı et üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Yapılan duyuru ile birinci etap müracaatlarının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son müracaat tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak ilan edilmişti lakin 2022 yılsi içerisinde yine bu projenin hayata geçmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    1 sene ödeme yok! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor!

    Köyde yaşam sürdürmek amacıyla bir sürü nedenim var projesi ile Ziraat Bankası köyünde yaşam sürdürmek isteyenlere 150 bin TL faizsiz kredi veriyor. Ziraat Bankası faizsiz kredi desteğini 1 yıl ertelemeli olarak verirken geri ödemesini ise 84 ay vadeli olarak yapmanıza imkân sağlıyor. Köyünden uzak kalan ve yaşamını köyünde geçirmek isteyenleri sevindirecek bu kredi sorgusuz sualsiz başvuranlara verilecek. Krediye başvuracak olan vatandaşlar da ödeme vadesinin nasıl olacağını merak ediyor.

    FAİZSİZ OLARAK 150.000 TL HESABA YATIYOR!

    81 il çapında bütün vatandaşları yakından ilgilendiren yüksek rakamlı kredi haberi geldi. Buna göre Ziraat Bankası ile 150.000 TL kredi çekebilmeniz hayal olmayacak. Köyünde yaşam sürdürmek isteyenlere yönelik verilebilecek olan bu krediye başvurularınızı Tarım il Müdürlükleri üzerinden basitçe yapabileceksiniz. Başvurularınızı yaparak hemen 150.000 TL kredinizin tanımlanmasını sağlamaya başlayacaksınız. Böylece olabildiğince kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarınıza çözüm bulmayı başaracaksınız!

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    SIFIR FAİZLE 84 AY ÖDEMELİ KREDİ MÜJDESİ!

    Köyünden uzak kalan ve yaşamını köyünde geçirmek isteyenleri sevindirecek bu kredi sorgusuz sualsiz başvuranlara verilecek. Krediye başvuracak olan vatandaşlar da ödeme vadesinin nasıl olacağını merak ediyor. Yüksek bir kredi olanağı sağlanmış olmasından ötürü geri ödemelerin nasıl olacağı müracaat sahipleri yönünden çok büyük bir ehemmiyet arz ediyor.

        Öyle ki bankadan oluşturulan bir açıklama sonrasında, sıfır faizli 150.000 TL kredi içerisinde 84 ay ödeme basitliği tanınacak. Bu sayede bu tür krediye başvuracak olan vatandaşlarda 84 ay gibi uzun bir ödeme vadesi olan krediyi kullanmaya başlayacak. 150.000 TL alarak bundan sonra köyde hayata doğru ismim atmaya başlamış olacaksınız. Ziraat Bankasının başlatmış bulunduğu bu kampanyadan anında yararlanın.

        ZİRAAT BANKASI KÖYE DÖNÜŞ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KÖYDE YAŞAMAK İSTEYENLERE FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

        Ziraat Bankası köyde yaşam sürdürmek isteyenlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi müracaatı gerçekleştirmek isteyen işletme sahiplerinin yukarıda yaşam sürdüren kriterleri taşımaları yeterli olacak.

        Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarına 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlayan işletme sahiplerine kredi verilmektedir.

        18 yaşını dolduran, işletmesinin olduğu yerde ikamet eden, bütün sürünü barındıracak büyüklükte ağıla sahip olan işletme sahipleri kredi başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı İl / İlçe müdürlükleri üzerinden yapabilmektedir.

        ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ GEÇTİ AMA

        Yapılan duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak ilan edilmişti fakat 2022 yılı içinde tekrar bu projenin hayata geçmesi bekleniyor.


            ZİRAAT BANKASI KÖYE DÖNÜŞ KREDİSİ SAYESİNDE KÖYÜNE GERİ DÖNDÜ

            Aşağı Kozluca Mahallesi sakinlerinden İzzet Kaya, köyde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl önce doğup büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldığını anlattı. Proje sayesinde yıllar sonra yeniden hayvancılık yapma imkanı bulduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti: "Başvurum kabul edilince köyüme dönerek hayvanları teslim aldım. Köyü terk edip gitmek zorunda kalan akraba ve arkadaşlarım da dönüş yaparak projeye başvurdu.
            Birçok aile doğdukları yerlerde yaşamaya başladı. Bazıları da göç etmekten kurtuldu. İnsanların kendi yerlerini terk etmesi, topraklarını bırakıp gitmesi iyi bir şey değil. Gurbet yaşadığımız için köyümüze geri döndük.

            Daha çok insanın proje sayesinde köyüne gidip çiftçilik ve hayvancılık yaparak daha güzel yaşayacağına inanıyorum. Bu proje küçükbaş hayvancılık için fakat biz köyümüze dönünce hayvancılıkla birlikte tarlalarımızı da ekmeye başladık. Her alanda bize büyük katkısı oldu."

            ZİRAAT BANKASI KÖYE DÖNÜŞ KREDİSİ SAYESİNDE 100 KOYUN SAHİBİ OLDU

            Kocapınar Mahallesi sakinlerinden Kemal Tüncer de yeniden hayvancılığa başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Proje sayesinde ahırların, tarlaların, yaylaların şenlendiğini, koyun ve kuzuların sesini duymaya başladıklarını anlatan Tüncer, "3 yıl önce maddi nedenlerle köyümü terk etmiştim. Projenin varlığını duydum ve 8 ay önce köyüme geri döndüm. Projeden de faydalanarak 100 koyun sahibi oldum. İlk yıl ödemesiz, 6 yıl taksit ödeme imkanı sunan proje bizim gibi yerini yurdunu terk etmiş insanlar için büyük bir avantaj oldu. Hayvancılıkla birlikte tarıma da başladık. Bize destek verenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.
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            Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Faizsiz olarak 150.000 TL hesaba yatıyor! Ziraat Bankası veriyor! 1 sene ödeme yok! 84 ay vadeli ödeyin
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