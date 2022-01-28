Şimdi başvurun İhya olun! İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! 55 yaşından küçük vatandaşların hesabına yatıyor

Aile Bakanlığı'nın sağladığı İşe başlama parası ve işe yönlendirme parası; Aile Bakanlığı'nın 2022 senesi yardım destek programında yer alan ve kişilerin yararlanacağı ödemeler arasında yer alıyor. İki ödeneğin de esas hedefi işsiz olan, sosyal yardım alan kişilerin işe başlama adımında ve iş müracaat sürecinde gereksinim duyacakları masraflar amacıyla kullanımıdır.
VATANDAŞLARA 1668 TL TEK SEFERDE ÖDENİYOR
Aile Bakanlığı'nın sağladığı ikinci destek ödemesi ise işe başlama yardımı. İş başvuruları kabul edilen vatandaşlar yol parası, kişisel bakım gereksinimler amacıyla devletten bir sene içerisinde tek seferlik 1668 TL işe başlama parası alabilirler. Ödemelerin kimlere hangi şartlarda yapıldığına dair Aile Bakanlığı bilgi verdi.
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İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?
Aile Bakanlığı resmi sitesinde başvurular için "Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından bütünleşik sisteme bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." bilgisini verdi.