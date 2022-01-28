Şimdi başvurun İhya olun! İşi olmayıp arayanlara devletten nakit para! 55 yaşından küçük vatandaşların hesabına yatıyor

İŞE BAŞLAMA PARASI BAŞVURU ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ

İşe başlama destek ödemesi hali hazırda sosyal yardım almakta olan kişilerin İŞKUR'un işe yönlendirmesi bağlamında işe başlamaları durumunda vatandaşlara ödeme yapılır. Bu ödeme tek seferlik olarak verilmektedir. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca gerçekleştirilir.

Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına dair Aile Bakanlığı, "İşe başlayan bireyin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı gerçekleştirdikten sonra 60 gün amacıyla da ikametgâhının olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir." açıklamasında bulundu.