Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.01.2022 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2022 13:38
    ABONE OL

    Sakarya TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama ekranı! Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları! İşte isim listesi…

    Tüm illerden vatandaşlar tarafından Sakarya TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama ekranı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Sakarya Adapazarı Korucuk Mahallesi 577 adet konut projesi için kuraya katılan ve sonuçları merakla bekleyenlere müjdeli haber geldi. Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları açıklandı ve isim listesi belirtilen link üzerinden görüntülenebilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sakarya Adapazarı kura çekilişine katılanlar sonuçları nasıl sorgulayabilecek? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Sakarya TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama ekranı!

    Sakarya TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama ekranı! Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları! İşte isim listesi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sakarya Adapazarı kura çekilişine katılanlar merakla sonuçları bekliyordu ve açıklandı. Uygun fiyata ev sahibi olmanın hayalin kuran vatandaşlar TOKİ kura çekilişinde hak sahibi olup olmadığını araştırıyor. İşte isim listesi...

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

    TOKİ 2022 KURA SONUÇ EKRANI

    TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ

    Sakarya TOKİ Korucuk 293 adet konut için "Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası" Noter huzurunda, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirildi. Kura çekilişi, TOKİ Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi için toki.gov.tr/satis/tr/kura adresine gidebilirsiniz.

        Mahmut Der

        Vahdettin Çavuş

        Ayşe Şahin

        Polat Turu

        Serkan San

        Aynur May

        Emin Güvendi

        Filiz Atar

        Esra Taşçı

        Sevda Yorgancıoğlu

        Yusuf Aygün

        Pakize Şanoğlu

        Ali Uzun

        Tamer Sezgin

        Aytaç Ulduroğlu

        Ersin Özsoy

        Hüsnüye Boz

        Beyza Arslan

        Melike Yıltekin

        Ramazan Yapıcı

        Yunus Emre Nalbantoğlu

        Recep Sünbül

        Nesir Eraslan

        Tahsin Ada
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balıkçı vakası ihanet miydi?
        Haberler Ekonomi Sakarya TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama ekranı! Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları! İşte isim listesi…
            SON DAKİKA