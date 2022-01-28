Sakarya TOKİ çekilişi sonuçları sorgulama ekranı! Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1 ve 3+1 kura sonuçları! İşte isim listesi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sakarya Adapazarı kura çekilişine katılanlar merakla sonuçları bekliyordu ve açıklandı. Uygun fiyata ev sahibi olmanın hayalin kuran vatandaşlar TOKİ kura çekilişinde hak sahibi olup olmadığını araştırıyor. İşte isim listesi...
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.
TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ
Sakarya TOKİ Korucuk 293 adet konut için "Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası" Noter huzurunda, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirildi. Kura çekilişi, TOKİ Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi için toki.gov.tr/satis/tr/kura adresine gidebilirsiniz.