Bakan Pakdemirli: Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22’den 9’a indirdik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Bölge Müdürlüğü açılışını gerçekleştirmek için Sinop'a geldi. Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli'ye Vali Erol Karaömeroğlu tarafından Hamsilos Tabiat Parkı görselli fotoğraf takdim edildi. Bakan Pakdemirli daha sonra "Sektör Toplantısı" ile Sinoplularla buluştu.
Çiftçinin üretimini arttırmaya yönelik üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Bakan Pakdemirli, "Gelir koruma sigortası ve sözleşmesi diye çiftçimizi kuşatacak iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçimiz bugün toprağa tohum attığı zaman veya ürünü toplayacağı zaman yarın bunun üzerinden ne kadar rakam toplayacağına dair bir fikri genelde olmuyor, hasadı beklemek zorunda oluyor. Hasadı beklemeden sözleşmeli üretimle veya gelir koruma sigortasıyla bunu garanti altına alırsak biz üretimi arttırmayla ilgili artı sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
Bitkisel ve hayvansal üretim ile Türkiye'nin yalnızca kendisine değil dünyaya da önemli ihracat yaptığını ifade eden Pakdemirli, "Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir. Sebzede Avrupa Birliği'nde birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede AB'de birinci, dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılıkta son üç buçuk senede yüzde 6,5 artarak 18 milyon 500 bin, küçükbaşta yüzde 24,5 artarak 58 milyon TL'ye geldi" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YÜZDE 130-140 YETERLİ BİR ÜLKEDİR"