Bakan Pakdemirli: Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22’den 9’a indirdik

Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal hasılatın rekor seviyede olduğunu dile getirerek, "Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021'de Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021'de yüzde 21 arttı. 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara geldi. Yani bunun anlamı şu: Türkiye kendi kendine yüzde 130-140 yeterli bir ülkedir" açıklamasında bulundu.

Açıklamalarının devamında Pakdemirli, Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22'den 9'a indirdiklerini ve bu uygulamanın yeni kiralamalarda da geçerli olacağını duyurdu.



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