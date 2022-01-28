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    • Ekonomi
    • 29.01.2022 08:41
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    • 29.01.2022 08:41
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    Az önce açıklandı! Vatandaş bayram etti! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen başlıyor! Bundan sonra faturalar artık!

    Doğalgaz desteği başvurularını binlerce vatandaş merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklaması oluşturulan doğalgaz yardımı desteği ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulunmuştu. Doğalgaz desteği ödeme tarihleri ve kimlere verileceğini açıklayan Bakan Yanık, " İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz." demişti. Peki, doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet'ten doğalgaz yardımı başvurusu açıldı mı? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman verilecek? İşte detaylar..

    takvim.com.tr
    Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Bundan sonra faturalar artık!

    Ülkemizde bu sene kış oldukça soğuk ve sert geçiyor. Bu durum ise yüksek doğalgaz harcamasına neden oluyor. Vatandaşın gündeminde ise doğalgaz faturaları var. Bu anlamda müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da doğalgaz desteği ile alakalı çalışmalara devam ediyor. Bakan Derya Yanık, mart ayı gibi ödemelerin gerçekleşebileceğini duyurmuştu. Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden müracaatta bulunabileceği kaydedildi. Peki, doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman? Doğalgaz yardımı müracaatı nasıl yapılır? e-Devlet'ten doğalgaz yardımı müracaatı açıldı mı?

    .Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la yaşanan doğalgaz sıkıntısına dair mühim bir bildirimde bulundu. Kamuoyunda İran'a borç bulunduğu yolundaki iddiaları net şekilde yalanlayan Başkan Erdoğan, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz mutlaka söz hususu değil. Bu iddialar yalandır" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğal gaz akışının 10 - 15 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti.

    DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gereksinim sahibi bir vatandaşın evinde doğalgaz kullanması halinde kota oran olarak doğalgaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğalgaz yardımının detaylarını anlattı.

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    DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLECEK?

    Doğal gaz yardımı ile alakalı açıklama yapan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen ortay çıktı. Üstünde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah şayet olası olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir takım var. Her yerde kömür tüketimi olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem etraf hijyenikliği yönünden hem de vatandaşlarımıza katkısı yönünden doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

    Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla yapılabileceğini belirtti.

        DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ KAÇ AY YAPILACAK?

        Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından çok hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, şayet olası olursa daha erken sürelerde gerçekleştirmek amacıyla yoğun bir gayret gösteriliyor."

        Bakan Yanık, doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler durumunda senede iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

        DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

        DOĞALGAZ MÜJDESİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

        Doğalgaz desteği ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum." demişti.

        DOĞALGAZ KESİNTİ HABERLERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında İran doğrultusundan doğalgaz akışının 10 gün süre ile kesilmesi ile ilgili konuştu. Kesilmenin, borçtan kaynaklı olmadığını bildiren Cumhurbaşkanı, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz mutlaka söz hususu değil. Bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim beyle yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim, onlar bir arızadan dolayı bu işi 10-15 gün erteleme halleri olacağını söylediler. Şu anda İran'da da kış şartları çok sert. Tüm bunlarla birlikte en kötü şartlarda bir 10 gün esneme yaparsak bu süreci atlatırız dedi sayın cumhurbaşkanı. Ekiplerimiz orada görüşmelerini yapıyorlar. İnşallah 10-15 gün içinde bu doğalgaz akışı yine devam edecek. Tabii tedbirlerimiz var" dedi.

        Öte yandan EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Az önce açıklandı! Vatandaş bayram etti! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen başlıyor! Bundan sonra faturalar artık!
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