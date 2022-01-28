Az önce açıklandı! Vatandaş bayram etti! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Resmen başlıyor! Bundan sonra faturalar artık!

Ülkemizde bu sene kış oldukça soğuk ve sert geçiyor. Bu durum ise yüksek doğalgaz harcamasına neden oluyor. Vatandaşın gündeminde ise doğalgaz faturaları var. Bu anlamda müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da doğalgaz desteği ile alakalı çalışmalara devam ediyor. Bakan Derya Yanık, mart ayı gibi ödemelerin gerçekleşebileceğini duyurmuştu. Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden müracaatta bulunabileceği kaydedildi. Peki, doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman? Doğalgaz yardımı müracaatı nasıl yapılır? e-Devlet'ten doğalgaz yardımı müracaatı açıldı mı?

.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la yaşanan doğalgaz sıkıntısına dair mühim bir bildirimde bulundu. Kamuoyunda İran'a borç bulunduğu yolundaki iddiaları net şekilde yalanlayan Başkan Erdoğan, "Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz mutlaka söz hususu değil. Bu iddialar yalandır" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğal gaz akışının 10 - 15 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti.