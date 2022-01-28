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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 09:58
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    • 28.01.2022 09:59
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    Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak! MTV ödemelerinde süre doluyor

    Son dakika haberi... Milyonlarca araç sahibinin ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ödenme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek. MTV ile beraber olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödenme süreleri de 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

    Borcu olanlar dikkat! Son gün 31 Ocak

    Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü dolacak.

    7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada 3'üncü taksit ödemelerinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.



    MTV'nin ilk taksiti, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

        İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip.

        Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

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