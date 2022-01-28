ASPİLSAN'dan Türk Telekom ve Turkcell ile dev iş birliği! Yerli ve milli batarya hamlesi

Proje çerçevesinde ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge mühendislerince dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünlerinin testleri başarılı sonuç verdi.
ASPİLSAN Enerji tarafından üretimi yapılacak olan yerli lityum bataryaların konu olan firmalarında şebekelerinde yaygın olarak kullanılmasına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.
"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN KATMA DEĞER SAĞLANMASINI HEDEFLİYORUZ"
Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.