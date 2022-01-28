2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama! Bu sene kaç TL ödenecek?

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Bu sorular binlerce üretici tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemelerle ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2022 Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 mazot ve gübre desteği kaç TL oldu? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çiftçilerin hesaplarına yatırılan destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır...
ÇİFTÇİLERE MAZOT DESTEĞİ KAÇ TL 2022?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.