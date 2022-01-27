Zamlı Dul ve Yetim maaş farkları ne zaman verilecek? Dul ve Yetim maaş farkları yattı mı?

Dul ve Yetim maaş fark ödemeleri hakkında beklenen açıklama geldi. Ve ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor! Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Ödeme takvimine göre dul ve yetim maaş farkları bugün ödeniyor. İşte yoğun olarak araştırılan Dul ve Yetim maaş farkları yattı mı? Zamlı Dul ve Yetim maaş farkları ne zaman verilecek? sorularının yanıtları...