Zamlı Dul ve Yetim maaş farkları ne zaman verilecek? Dul ve Yetim maaş farkları yattı mı?

Dul ve Yetim maaş fark ödemeleri hakkında beklenen açıklama geldi. Ve ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor! Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Ödeme takvimine göre dul ve yetim maaş farkları bugün ödeniyor. İşte yoğun olarak araştırılan Dul ve Yetim maaş farkları yattı mı? Zamlı Dul ve Yetim maaş farkları ne zaman verilecek? sorularının yanıtları...
DUL VE YETİM MAAŞ FARKLARI YATTI MI?
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarında oluşan fark tutarları, 27 Ocak 2022 tarihinde aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.
Buna göre;
A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,
2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,
3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşı 27 Ocak'ta hesaplara yatacak.
Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında veriliyor.
Bağkur emeklisi zamlı maaşını 25 Ocak (yarın) itibarıyla çekmeye başlayacak. Bağkur'lu emekli için tahsis numarasının son rakamı; 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde 3 ve 1 olanlara ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlara ayın 28'inde maaşları peşin ödeniyor.