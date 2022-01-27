KGF Başkanı açıkladı! KGF kredisi devrede, Reel sektöre 60 milyar TL





FATURAYA KOMBİ AYARI

150 kilovatsaat olarak belirlenen alt kademe için sınır yükselebilir. Bakan Dönmez "Şubat'ta değerlendireceğiz" derken, son günlerde kullanılan kombinin etkisi de hesaplamalara girecek... Hanelerde kullanılan elektrik için kademeli sistemde değişiklik ihtimali doğdu. Şu anda 150 kilovatsaat olarak belirlenen alt kademenin artırılması gündemde. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik harcamaları ile ilgili hesaplamalar sonrası bulunan 150 kilovatsaat hesabına, soğuk havalar dolayısıyla daha çok kullanılan kombilerin de girmesi bekleniyor. Daha önce yapılan hesaplamalar; televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü ve lambalar gibi sürekli kullanımda olan ev aletlerini kapsamıştı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşımızın 150 kilovatsaat altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hane 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hane birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri alacağız, değerlendireceğiz. Değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik, hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok" ifadesini kullandı.



KURLARDA GERİLEME BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeni ekonomik programı bir takvime bağlamayacaklarını, yapılacak uygulamalar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıp hızla uygulamaya konulacağını söyledi. Bakan Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti. Kamu bankalarına 51.5 milyar lira sermaye aktarımı ile kredi imkanlarının artacağını söyleyen Bakan Nebati, "Yeni çıkacak enstrümanlar ile önümüzdeki günlerde döviz kurlarında gerileme bekliyoruz" diye konuştu.



TÜRK TELEKOM'DAN EĞİTİME DESTEK

Türk Telekom'un üniversite-sanayi işbirliğine öncü bir model olarak hayata geçirdiği "Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı"ndan 6 yılda mezun olan öğrenci sayısı 2 bin 685'e ulaştı. Şu ana kadar programdan mezun olan 100'e yakın kişi Türk Telekom bölge müdürlüklerinde çalışmaya başladı. Program kapsamında söz konusu üniversitelerde uçtan uca "Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı" kuruluyor.



1 MİLYON TL'YE OTURMA ODASI

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) üyeleri, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-31 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleşen İstanbul Mobilya Fuarı'nda, 1 milyon TL'lik fiyatıyla fuarın en pahalı mobilyasını sergiledi. MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, odanın, metal ve ahşap işçiliğiyle ön plana çıktığını belirterek, "Fransa'dan gelen özel siparişle hazırlanan oturma odasında, tamamen el yapımı, metal işlemecilikle hayat bulan şömine de dikkati çekiyor" dedi.



TÜRK HENKEL'DE YENİ ATAMA

Türk Henkel'de Beauty Care Genel Müdürlüğü görevine Kaya Kurşun getirildi. Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü olarak çalışmakta olan Kaya Kurşun, Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.



BEYAZ EŞYA İHRACATI YÜZDE 18 ARTTI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; 2021'de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020'ye kıyasla yüzde 18 artış gösterdi. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Derneğe üye firmalar olarak yatırımlarımızı yüzde 30'un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz. İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise rekabet gücümüzü korumak adına önem taşıyor" dedi.

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