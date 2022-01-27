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    KGF Başkanı açıkladı! KGF kredisi devrede, Reel sektöre 60 milyar TL

    KGF Başkanı açıkladı: Hazırlıklar tamamlandı. Farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni kredi imkanı sunulacak... İşte sizler için derlediğimiz 27 Ocak TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Reel sektöre 60 milyar TL

    Kredi Garanti Fonu (KGF), 503 bin firmaya 716 milyar liralık kredi kullandırırken, önemli bir atağa daha geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında reel sektöre 60 milyar liralık yeni kredi imkanı sunulacak. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "Çalışmaları tamamladık, Bakanlık ile mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni bir kredi imkânı reel sektörün hizmetine sunulmuş olacak" dedi. Fon kefaletleri ile krediye erişen firma sayısının 503 bin olduğunu belirten Özegen, "Faaliyet gösteren her 2 firmadan 1 tanesi KGF kefaletiyle uygun koşullu krediye ulaşmış oldu. Toplam hacim 716 milyar lira. Toplam bankacılık sektöründe ticari kredilerin tutarının 3.7 trilyon lira olduğunu dikkate alırsak bu çok önemli bir rakam" diye konuştu.
    Hazal ATEŞ



    KAMU İŞÇİSİNE EK ZAM
    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen 2.5 puanlık ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini, bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini belirtti. 11 Ağustos 2021'de toplu sözleşmede sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.



    ÇOCUKLAR İÇİN 3 DESTEK
    Hükümet, 3 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 259 milyon lira daha ödeme yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Şartlı Eğitim Yardımı' ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirtti. Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı da verdiklerini belirten Yanık, "3 sosyal yardım programı için 259 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.



        FATURAYA KOMBİ AYARI
        150 kilovatsaat olarak belirlenen alt kademe için sınır yükselebilir. Bakan Dönmez "Şubat'ta değerlendireceğiz" derken, son günlerde kullanılan kombinin etkisi de hesaplamalara girecek... Hanelerde kullanılan elektrik için kademeli sistemde değişiklik ihtimali doğdu. Şu anda 150 kilovatsaat olarak belirlenen alt kademenin artırılması gündemde. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik harcamaları ile ilgili hesaplamalar sonrası bulunan 150 kilovatsaat hesabına, soğuk havalar dolayısıyla daha çok kullanılan kombilerin de girmesi bekleniyor. Daha önce yapılan hesaplamalar; televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, ütü ve lambalar gibi sürekli kullanımda olan ev aletlerini kapsamıştı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Vatandaşımızın 150 kilovatsaat altında kalan tüketimleri ne kadar, kaç hane 150 kilovatsaatin altında kalmış, kaç hane birinci kademenin üstüne çıkmış. Bu verileri alacağız, değerlendireceğiz. Değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat dedik, hep 150 kilovatsaat gidecek diye bir kaidemiz yok" ifadesini kullandı.

        KURLARDA GERİLEME BEKLİYORUZ
        Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeni ekonomik programı bir takvime bağlamayacaklarını, yapılacak uygulamalar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıp hızla uygulamaya konulacağını söyledi. Bakan Nebati, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini, 2023 baharında da tek haneli rakamların görüleceğini kaydetti. Kamu bankalarına 51.5 milyar lira sermaye aktarımı ile kredi imkanlarının artacağını söyleyen Bakan Nebati, "Yeni çıkacak enstrümanlar ile önümüzdeki günlerde döviz kurlarında gerileme bekliyoruz" diye konuştu.

        TÜRK TELEKOM'DAN EĞİTİME DESTEK
        Türk Telekom'un üniversite-sanayi işbirliğine öncü bir model olarak hayata geçirdiği "Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı"ndan 6 yılda mezun olan öğrenci sayısı 2 bin 685'e ulaştı. Şu ana kadar programdan mezun olan 100'e yakın kişi Türk Telekom bölge müdürlüklerinde çalışmaya başladı. Program kapsamında söz konusu üniversitelerde uçtan uca "Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarı" kuruluyor.

        1 MİLYON TL'YE OTURMA ODASI
        Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) üyeleri, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy ve TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-31 Ocak'ta eş zamanlı gerçekleşen İstanbul Mobilya Fuarı'nda, 1 milyon TL'lik fiyatıyla fuarın en pahalı mobilyasını sergiledi. MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, odanın, metal ve ahşap işçiliğiyle ön plana çıktığını belirterek, "Fransa'dan gelen özel siparişle hazırlanan oturma odasında, tamamen el yapımı, metal işlemecilikle hayat bulan şömine de dikkati çekiyor" dedi.

        TÜRK HENKEL'DE YENİ ATAMA
        Türk Henkel'de Beauty Care Genel Müdürlüğü görevine Kaya Kurşun getirildi. Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü olarak çalışmakta olan Kaya Kurşun, Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

        BEYAZ EŞYA İHRACATI YÜZDE 18 ARTTI
        Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; 2021'de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020'ye kıyasla yüzde 18 artış gösterdi. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Derneğe üye firmalar olarak yatırımlarımızı yüzde 30'un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz. İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise rekabet gücümüzü korumak adına önem taşıyor" dedi.

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        Haberler Ekonomi KGF Başkanı açıkladı! KGF kredisi devrede, Reel sektöre 60 milyar TL
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