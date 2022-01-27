KGF Başkanı açıkladı! KGF kredisi devrede, Reel sektöre 60 milyar TL

Kredi Garanti Fonu (KGF), 503 bin firmaya 716 milyar liralık kredi kullandırırken, önemli bir atağa daha geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında reel sektöre 60 milyar liralık yeni kredi imkanı sunulacak. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "Çalışmaları tamamladık, Bakanlık ile mutabakata vardık. Önümüzdeki günlerde farklı sektör ve alanlarda 60 milyar liralık yeni bir kredi imkânı reel sektörün hizmetine sunulmuş olacak" dedi. Fon kefaletleri ile krediye erişen firma sayısının 503 bin olduğunu belirten Özegen, "Faaliyet gösteren her 2 firmadan 1 tanesi KGF kefaletiyle uygun koşullu krediye ulaşmış oldu. Toplam hacim 716 milyar lira. Toplam bankacılık sektöründe ticari kredilerin tutarının 3.7 trilyon lira olduğunu dikkate alırsak bu çok önemli bir rakam" diye konuştu.
Hazal ATEŞ
KAMU İŞÇİSİNE EK ZAM
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, memur ve memur emeklisine verilen 2.5 puanlık ilave zamdan 700 bin kamu işçisinin de yararlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Atalay, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2.5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini, bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini belirtti. 11 Ağustos 2021'de toplu sözleşmede sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
ÇOCUKLAR İÇİN 3 DESTEK
Hükümet, 3 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 259 milyon lira daha ödeme yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Şartlı Eğitim Yardımı' ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirtti. Şartlı Sağlık Yardımı ve Çoklu Doğum Yardımı da verdiklerini belirten Yanık, "3 sosyal yardım programı için 259 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.