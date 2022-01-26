Başkan Erdoğan'dan Kamu işçilerine sevindiren haberi verdi! Ek zam açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, vatandaşın merak ettiği birçok konu hakkında bilgilendirmede bulunurken, kamu işçilerine de ek zam müjdesi verdi.
"TOPLU SÖZLEŞMEYE YÜZDE 2,5 İLAVE EDİYORUZ"
Başkan Erdoğan, toplu sözleşmelerine yüzde 2,5 ilave edileceğini belirterek, "67 liradan aldığımız 1500 liraya kadar çıkardığımız en düşük emekli aylığını 2 bin 500 liraya yükselttik. Kimi emeklilerimizin maaşındaki artış oranı enflasyonun çok üzerine çıkarak yüzde 60'ları buldu. Burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" dedi.