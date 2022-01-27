Fırsatçılar harekete geçti! Sebze ve meyve fiyat etiketleri aniden değişti!

Sebze-meyvede tarla-market fiyatı arasındaki büyük fark tüketiciyi bezdirirken; fiyatlara şimdi de kar ayarı geldi. Bu haftaya damgasını vuran kar yağışları, fırsatçıları harekete geçirdi. Kimi marketlerde karın yağmasıyla ilk günden etiketler değişmeye başladı. En çok fiyat artışları ise yeşil yapraklı sebzelerde görüldü.
FİYATLAR ŞAŞIRTTI
İstanbul'daki marketlerde 1 demet dereotunun fiyatı 6.95, maydanozunki de 5.25 liraya kadar çıktı. Marul 9.99, göbek marul da 12.50 lirayı buldu. 1 kilogram ıspanak ise 15.90 liraya varan fiyatla market tezgahlarına çıktı. Marketlerde mevsim sebzelerinden kereviz 13.50, pırasa 10.95 lirayı görürken; elma 14.95, ayva 14.90, armut 19.50 liraya varan fiyatlarıyla tüketiciyi şaşırtan meyveler oldu. Fiyat artışları kar nedeniyle hallere gelen ürün sayısındaki azalmaya bağlanırken, bazı marketlerin diğerlerinin çok üstünde fiyatlar belirlemesi 'Fırsatçılık' olarak yorumlandı.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Fiyatlara tepki gösteren vatandaşlar, "Daha karın yağdığı ilk gün fiyatlar değişmeye başladı. Hava nedeniyle market market gezemeyeceğimiz için ya almıyoruz ya da pahalıya almak durumunda kalıyoruz. Sipariş vermeye kalksak bu kez de toplu alışveriş yapmamız gerekiyor" dedi.