Fırsatçılar harekete geçti! Sebze ve meyve fiyat etiketleri aniden değişti!





FİYATLAR ŞAŞIRTTI

İstanbul'daki marketlerde 1 demet dereotunun fiyatı 6.95, maydanozunki de 5.25 liraya kadar çıktı. Marul 9.99, göbek marul da 12.50 lirayı buldu. 1 kilogram ıspanak ise 15.90 liraya varan fiyatla market tezgahlarına çıktı. Marketlerde mevsim sebzelerinden kereviz 13.50, pırasa 10.95 lirayı görürken; elma 14.95, ayva 14.90, armut 19.50 liraya varan fiyatlarıyla tüketiciyi şaşırtan meyveler oldu. Fiyat artışları kar nedeniyle hallere gelen ürün sayısındaki azalmaya bağlanırken, bazı marketlerin diğerlerinin çok üstünde fiyatlar belirlemesi 'Fırsatçılık' olarak yorumlandı.