Bu gelirden yararlanmak çok kolay! Evde yakınına bakana 2.354

Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. 535 bin kişi bu destekten yararlanıyor. Memur maaş katsayısında yapılan yüzde 30.95'lik artış, evde bakım desteğine de yansıdı. Desteğin tutarı bin 657 liradan 2 bin 354 liraya yükseldi.
3 ŞARTA BAKILIYOR
Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, 1 aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.
KİM, NASIL BAŞVURUYOR?
Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.