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    Bu gelirden yararlanmak çok kolay! Evde yakınına bakana 2.354

    Yaşlı ve engelli yakınına bakan 535 bin kişiye ödenen aylık, memur maaş zammıyla 2 bin 354 liraya çıktı. Bu gelirden yararlanmak da kolaylaştı. İşte tüm detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Evde yakınına bakana 2.354 TL

    Ülkemizde yaşlıların, engellilerin evinde bakımı için devlet nakdi destek sağlıyor. 535 bin kişi bu destekten yararlanıyor. Memur maaş katsayısında yapılan yüzde 30.95'lik artış, evde bakım desteğine de yansıdı. Desteğin tutarı bin 657 liradan 2 bin 354 liraya yükseldi.



    3 ŞARTA BAKILIYOR
    Her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılan evde bakım desteği; yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için; engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması; engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, 1 aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi gerekiyor.



    KİM, NASIL BAŞVURUYOR?
    Destek, bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteğinden yararlanmak için engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri'ne başvurulması gerekiyor. Müdürlüklerin bulunmadığı yerlerde ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.



        BU GELİRLERE DİKKAT!
        Evde bakım yardımı alabilmek için gelir sınırı, 4 bin 253 liraya çıkan yeni asgari ücretle arttı. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir 2 bin 835 liranın altındaysa yardım bağlanıyor. Ailelerin toplam gelirlerinin şu rakamlardan az olması gerekiyor:
        ■ 2 KİŞİLİK AİLE: 5.671,20 TL
        ■ 3 KİŞİLİKAİLE:8.506,80 TL
        ■ 4 KİŞİLİK AİLE: 11.342,40 TL
        ■ 5 KİŞİLİK AİLE: 14.178 TL

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        Haberler Ekonomi Bu gelirden yararlanmak çok kolay! Evde yakınına bakana 2.354
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