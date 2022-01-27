28 Ocak altında son durum! Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle yatırımını altından yana yapanlar, düğünlerde altın takmayı tercih edenler altın indi mi, yükseldi mi merak ediyor. Bugün de altında hareketlilik devam ediyor. Peki Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? İşte son dakika canlı güncel altın fiyatlarında son durum 28 Ocak 2022 Cuma...