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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 06:31
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    • 28.01.2022 06:31
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    28 Ocak altında son durum! Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?

    Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 28 Ocak Cuma sabah saatlerinden itibaren altın düştü mü yükseldi mi araştırılıyor. Haftanın son iş gününde altında düşüş hakim. Gram altın önceki kapanışı 788,10 TL ile yaparken bugün alış fiyatı 787,57, satış fiyatı ise 787,71 olarak göze çarpıyor. Peki Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?

    28 Ocak altında son durum!

    Altın fiyatları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Özellikle yatırımını altından yana yapanlar, düğünlerde altın takmayı tercih edenler altın indi mi, yükseldi mi merak ediyor. Bugün de altında hareketlilik devam ediyor. Peki Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL? İşte son dakika canlı güncel altın fiyatlarında son durum 28 Ocak 2022 Cuma...

    ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

    28 Ocak Cuma altın fiyatları düştü. Gram altının alış fiyatı 787,84 TL'ye, çeyrek altının alış fiyatı da 1.275,00 TL'ye düştü.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 787,33

    Gram altın satış: 787,44

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 788,10

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.275,00

    Çeyrek altın satış: 1.306,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.303,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.551,00

    Yarım altın satış: 2.612,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.607,00

        ALTIN (ONS) NE KADAR?

        Altın (ONS) alış: 1.798,64

        Altın (ONS) satış: 1.798,99

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.102,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.203,00

        ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.194,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 717,52

        22 ayar bilezik satış: 722,48
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        Haberler Ekonomi 28 Ocak altında son durum! Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Bugün gram ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL?
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