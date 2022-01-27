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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 11:11
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    • 28.01.2022 11:11
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    Tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kimlere verilir? Tütün ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Yararlanma şartları nelerdir?

    Tütün ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kimlere verilir? Yararlanma şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce kişinin faydalandığı desteğin ne zaman hesaplara yatacağı ayın son günlerinden merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Beklenen tarih bilgisi geldi, işte tütün ikramiyesi hakkında tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kimlere verilir?

    Tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde tütün ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen Tütün ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Binlerce kişinin aldığı bu destekten yararlanabilmek için bazı şartlar vardır ve bunların yerinde olması gerekir. Peki Tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kimlere verilir? Yararlanma şartları nelerdir? Verilen tarih bilgisi de haberimizde yer alıyor.

    TÜTÜN İKRAMİYESİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

    5.179,79 TL ile 9.417,80 TL arasında değişen 2021 yılı ek ödeme tutarları harp veya vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir.

    TÜTÜN İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR?

    Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

    Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

    Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022'de 9 bin 386,60 lira ödenecek
    Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022'de 8bin 447,90 lira ödenecek
    Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022'de 7bin 274,61 lira ödenecek
    Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022'de 6 bin 570,62 lira ödenecek
    Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022'de 5 bin 866,62 lira ödenecek
    Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022'de 5 bin 162,63 lira ödenecek

        TÜTÜN İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?

        Tütün ikramiyesi kavramı çok hoş bir kavram olmamakla birlikte şuan itibariyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ödemenin isminin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunla kişileri tütün ve tütün malullerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler alınmaya çalışılırken tütün ikramiyesinden bahsetmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

        I- Kimlere Tütün İkramiyesi (Ek Ödeme) Yapılır?

        5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesine göre tütün ikramiyesi aşağıdaki kişilere ödenir:

        1) Harp malullerine.

        2) Şehit dul ve yetimlerine.

        3) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.

        4) (3) üncü maddede belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.
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        Haberler Ekonomi Tütün ikramiyesi 2022 ne kadar, kimlere verilir? Tütün ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Yararlanma şartları nelerdir?
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