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    • Ekonomi
    • 28.01.2022 05:47
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    • 28.01.2022 06:03
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    Resmi Gazete'de bulunan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 4 unvandan 104 sözleşmeli personel alınacak

    Resmi Gazete'de bulunan duyuruya göre Jandarma Genel Komutanlığına açıktan temin yoluyla 4 unvandan 104 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek. İşte tüm detaylar...

    AA
    Resmi Gazete’de yayımlandı! Jandarma personel alacak

    Jandarma Genel Komutanlığına açıktan temin yoluyla 4 unvanda 104 sözleşmeli personel alınacak.

    Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

    Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak ve 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek.

    Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de bulunan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığına 4 unvandan 104 sözleşmeli personel alınacak
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