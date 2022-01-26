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    Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik

    Yeni istihdam için primde teşvik musluğu açıldı. İşsizlere iş verenlere bin 25 ile 7 bin 693 lira arasında destek imkanı var. İŞKUR bu yıl da gençler ve kadınların istihdamını teşvik için 54 aya kadar prim desteği verecek.

    Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik

    Hükümet uzun süreli işsizliğe son vermek için primde teşvik musluğunu sonuna kadar açtı. Buna göre,

    ■ İŞSİZLİK ödeneği alanları işe alan işletmeler prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanlar, önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kısmı hariç) tamamı (bin 676 lira) karşılanacak.

    ■ ÖZEL sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için bin 25 liralık prim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

    ■ İMALAT, bilişim sektöründe 31 Aralık'a kadar işe alınacaklar için her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (bin 876-5 bin 4 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı bin 876 lira olacak. Destek süresi 12-18 ay olacak.

    ■ İŞSİZ olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanacak. Bu kapsamda verilecek destek bin 25 ile 7 bin 693 lira arasında değişecek.

    ■ ÇALIŞIRKEN mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle destek sağlanacak. İŞKUR'a kayıtlı olunması durumunda destek süresi 6 ay daha uzatılabiliyor.
    Hazal ATEŞ

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