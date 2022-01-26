Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik

Hükümet uzun süreli işsizliğe son vermek için primde teşvik musluğunu sonuna kadar açtı. Buna göre,

■ İŞSİZLİK ödeneği alanları işe alan işletmeler prim teşvikinden yararlanacak. İşsizlik ödeneği alanlar, önceki son 6 aylık dönemde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ek olarak işe alınırsa kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücretten hesaplanan priminin (yüzde 1'lik kısmı hariç) tamamı (bin 676 lira) karşılanacak.

■ ÖZEL sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için bin 25 liralık prim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak.

■ İMALAT, bilişim sektöründe 31 Aralık'a kadar işe alınacaklar için her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (bin 876-5 bin 4 lira) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı bin 876 lira olacak. Destek süresi 12-18 ay olacak.

■ İŞSİZ olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanacak. Bu kapsamda verilecek destek bin 25 ile 7 bin 693 lira arasında değişecek.

■ ÇALIŞIRKEN mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle destek sağlanacak. İŞKUR'a kayıtlı olunması durumunda destek süresi 6 ay daha uzatılabiliyor.

Hazal ATEŞ