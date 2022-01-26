Enerji Bakanlığı, muhalefetin gaz kesintisi yalanları 10 maddede çürüttü

İran'ın Türkiye'ye verdiği gazı 10 gün süreyle kesintiye uğratacağını açıklamasının yankıları sürerken, muhalefetin de bu konuyu ülke çıkarları aleyhine kullanmak için fırsat bilmesi ve çeşitli yalanlarla kamuoyunu yönlendirme çabaları yine boşa çıkarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, iftira odaklarının tüm iddialarına yanıt verdi.
SABAH'ta yer alan habere göre, İran, Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazı iletim hattında meydana geldiği iddia edilen bir arıza nedeniyle 10 gün süreyle durdurduğunu açıklarken, muhalefet olayın Türkiye'den kaynaklandığını ileri sürerek ülke çıkarları aleyhine hareket etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iftiralara tek tek yanıt vererek, iddiaların her birini çürüttü. İşte muhalefetin iddiaları ve gerçekler:
1- İDDİA: İran'ın gaz kesintisi daha da uzayacak.
YANIT: İran doğalgaz iletim hattında meydana gelen bir arıza sebebiyle 20 Ocak'tan itibaren 10 gün süreyle gaz arzı sağlanamayacağını bildirdi. Bu süreçte, ülkemiz doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik İran tarafında teknik ve üst düzey temaslara başladı, görüşmeler sürdürülmektedir.