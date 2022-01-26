Enerji Bakanlığı, muhalefetin gaz kesintisi yalanları 10 maddede çürüttü

8- İDDİA: Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşılıyor.

YANIT: Arz kaynaklarından ülkemize yapılan doğalgaz arzında geçmiş yıllarda da özellikle kış dönemlerinde kesintiler yaşanmıştır. Bu sorunların çözümü amacıyla son yıllarda iletim hattı, depolama kapasitesi artırımı, LNG ve FSRU terminallerimizin kapasitelerinin artırımı, kompresör istasyonları, TANAP ve Türk Akım gibi yatırımlarımız tamamlanmıştır. Yapılan yatırımlar sonucunda son 5 yılda doğalgazda herhangi bir kesinti yapılmamıştır. Ancak soğuk hava koşullarına bağlı olarak 73 ilde rekor doğalgaz tüketimleri yaşanmakta olup, buna bağlı olarak ısınma amaçlı evsel tüketimler yüzde 60 oranında artmış ve ayrıca İran arz kaynağında da kesinti yaşanması ile birlikte doğalgazda bu dönemde kısıntı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.