Gününümüzde artık online alışveriş siteleri daha çok tercih edilir hale geldi. Özellikle pandeminin ilk başladığı dönemde internet üzerinden yapılan alışverişlerde patlama yaşandı. Milyonlarca kişi mağazalara, marketlere ve restaurantlara gitmeden diledikleri kıyafeti, yemeği, ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sipariş veriyor. Peki bu sitelerin motokuryeleri ne kadar maaş alıyor? Her gün yollarda gördüğümüz motokuryelerin maaşları son günlerde merak konusu. Trendyol maaşları ne kadar 2022? Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları haberimizde!
GETİR, TRENDYOL, BANABİ, YEMEK SEPETİ MOTOKURYE MAAŞLARI
Getir, Trendyol, Banabi, Yemek Sepeti moto kurye maaşları 4 bin 200 - 8 bin TL arasında değişmektedir. Çalışanlara maaşın yanında yemek parası da verilmektedir. Getir kurye çalışanları ortalama 15 saat çalışmaktadır. Kuryelerin maaşları da çalışma saatlerine göre değişkenlik gösterir.
GETİR KURYE BAŞVURU ŞARTLARI
A1-A2 sınıfı ehliyet.
Aktif olarak motor kullanabilen.
Hijyen kurallarına uyan.
Teknoloji ile alakası olan.
Kılık kıyafet konusunda dikkatli
Müşteri ilişkilerinde başarılı
Vardiyalı saatlerde çalışabilecek kişiler başvuru yapabilirler.