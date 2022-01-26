Trendyol maaşları ne kadar 2022? Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları...

GETİR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Getir İş başvurularınızı online olarak yapabileceğiniz gibi, bulunduğunuz ildeki getir ofisine/bürolarına giderek insan kaynakları departmanlarından yüz yüze iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

İnsanlar başvurularını internette online olarak yaptığı gibi getir bürolarında bulunan insan kaynakları departmanına giderek yüz yüze başvuru da bulunabilir. Getir motor kurye başvurusu ve diğer departmanlarda çalışacak personel için başvuruları kabul etmektedir.