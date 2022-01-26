Amerika FED faiz açıklaması için geri sayım sona erdi. Piyasaların büyük bir merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün açıklanıyor. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, basın mensuplarının karşısına geçecek. Piyasa aktörleri karar metni ve Powell'ın mesajlarında para politikasına ilişkin mesajları dikkatle izleyecek. Bu bağlamda FED faiz kararının ardından dolar, altın, kripto parada yaşanan gelişmeler merak edilmeye başladı. Peki, FED faiz kararı sonrarı dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı kripto parayı nasıl etkiler? İşte merak edilenler!
FED FAİZ KARARI SONUCU!
Fed, 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda alınan karara göre; Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Fed, 2021 Aralık ayında yapılan toplantıda 2022'de 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklamıştı.
2022'nin ikinci Fed toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR - ALTIN ANLIK TAKİP!
Amerikan Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.
Amerika'da 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrası Amerikan Merkez Bankası'nın şahin tutum sergileyip sergilemeyeceği izlenecek.
Hem faiz kararı hem de bilanço daraltımına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.