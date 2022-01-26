Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları... Trendyol maaşları ne kadar 2022?

Son yıllarda Trendyol, Getir, Banabi, Yemek Sepeti'ne ait motokuryeleri adım başı görür olduk. Sıklıkla kullanılan söz konusu bu markaların motokuryeleri ne kadar kazanıyor merak konusu oldu. Birçok kişi motokuryelerin ne kadar kazandıklarını merak ediyor. İş arayanlar, motokuryelik yapmak isteyenler Trendyol maaşları ne kadar 2022? Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları...
GETİR, TRENDYOL, BANABİ, YEMEK SEPETİ MOTOKURYE MAAŞLARI
Getir, Trendyol, Banabi, Yemek Sepeti moto kurye maaşları 4 bin 200 - 8 bin TL arasında değişmektedir. Çalışanlara maaşın yanında yemek parası da verilmektedir. Getir kurye çalışanları ortalama 15 saat çalışmaktadır. Kuryelerin maaşları da çalışma saatlerine göre değişkenlik gösterir.
GETİR KURYE BAŞVURU ŞARTLARI
A1-A2 sınıfı ehliyet.
Aktif olarak motor kullanabilen.
Hijyen kurallarına uyan.
Teknoloji ile alakası olan.
Kılık kıyafet konusunda dikkatli
Müşteri ilişkilerinde başarılı
Vardiyalı saatlerde çalışabilecek kişiler başvuru yapabilirler.