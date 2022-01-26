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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 11:26
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    • 27.01.2022 11:27
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    Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları... Trendyol maaşları ne kadar 2022?

    Gününümüzde artık online alışveriş siteleri daha çok tercih edilir hale geldi. Özellikle pandeminin ilk başladığı dönemde internet üzerinden yapılan alışverişlerde patlama yaşandı. Milyonlarca kişi mağazalara, marketlere ve restaurantlara gitmeden diledikleri kıyafeti, yemeği, ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sipariş veriyor. Peki bu sitelerin motokuryeleri ne kadar maaş alıyor? Her gün yollarda gördüğümüz motokuryelerin maaşları son günlerde merak konusu. Trendyol maaşları ne kadar 2022? Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları haberimizde!

    Trendyol maaşları ne kadar 2022?

    Son yıllarda Trendyol, Getir, Banabi, Yemek Sepeti'ne ait motokuryeleri adım başı görür olduk. Sıklıkla kullanılan söz konusu bu markaların motokuryeleri ne kadar kazanıyor merak konusu oldu. Birçok kişi motokuryelerin ne kadar kazandıklarını merak ediyor. İş arayanlar, motokuryelik yapmak isteyenler Trendyol maaşları ne kadar 2022? Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları...

    GETİR, TRENDYOL, BANABİ, YEMEK SEPETİ MOTOKURYE MAAŞLARI

    Getir, Trendyol, Banabi, Yemek Sepeti moto kurye maaşları 4 bin 200 - 8 bin TL arasında değişmektedir. Çalışanlara maaşın yanında yemek parası da verilmektedir. Getir kurye çalışanları ortalama 15 saat çalışmaktadır. Kuryelerin maaşları da çalışma saatlerine göre değişkenlik gösterir.

    GETİR KURYE BAŞVURU ŞARTLARI

    A1-A2 sınıfı ehliyet.
    Aktif olarak motor kullanabilen.
    Hijyen kurallarına uyan.
    Teknoloji ile alakası olan.
    Kılık kıyafet konusunda dikkatli
    Müşteri ilişkilerinde başarılı
    Vardiyalı saatlerde çalışabilecek kişiler başvuru yapabilirler.

        GETİR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Getir İş başvurularınızı online olarak yapabileceğiniz gibi, bulunduğunuz ildeki getir ofisine/bürolarına giderek insan kaynakları departmanlarından yüz yüze iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

        İnsanlar başvurularını internette online olarak yaptığı gibi getir bürolarında bulunan insan kaynakları departmanına giderek yüz yüze başvuru da bulunabilir. Getir motor kurye başvurusu ve diğer departmanlarda çalışacak personel için başvuruları kabul etmektedir.
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        Haberler Ekonomi Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları... Trendyol maaşları ne kadar 2022?
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