Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları... Trendyol maaşları ne kadar 2022?

Son yıllarda Trendyol, Getir, Banabi, Yemek Sepeti'ne ait motokuryeleri adım başı görür olduk. Sıklıkla kullanılan söz konusu bu markaların motokuryeleri ne kadar kazanıyor merak konusu oldu. Birçok kişi motokuryelerin ne kadar kazandıklarını merak ediyor. İş arayanlar, motokuryelik yapmak isteyenler Trendyol maaşları ne kadar 2022? Motokuryeler kaç TL maaş alıyor? sorularına yanıt arıyor. İşte Getir, Banabi, Yemek Sepeti kurye maaşları...