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    • Ekonomi
    • 27.01.2022 09:21
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    • 27.01.2022 09:21
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    2022 Ocak ayı ücretli öğretmen gündüz, gece, takviye kursu ek ders ücreti kaç TL? Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar?

    Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak ayı ücretli öğretmen gündüz, gece, takviye kursu ek ders ücreti kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk 6 ayı boyunca alacağı ek ders ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyordu ve açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı ücretli öğretmen gündüz, gece, takviye kursu ek ders ücreti kaç TL?

    Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Yeni yılın ilk ayı yaşanırken yapılan zamlar belli oldu ve gündemde düşmeyen konular arasında öğretmenlerin ücretleri de yer alıyor. Merakla ve heyecanla beklenen Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için rakamlar netleşti ve öğretmenlerin mevcut derslerinin dışında verdiği özel eğitimler, gece ve gündüz ayrımı yapılmış şekilde takviye eğitimleri farklı ücretlendiriliyor. Peki 2022 Ocak ayı öğretmen gündüz, gece, takviye kursu ek ders ücreti kaç TL?

    ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

    Son yapılan yüzde 2.5'lik ek zamla birlikte maaş katsayısı ilk 6 ay için 0.235445 oldu. Bir başka deyişle maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 30.95'lik artış gerçekleşti.

    Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti de netleşmiş oldu. Buna göre; bir ek ders başına ödenecek en düşük tutar net 27.77 lira olacak. Takviye kurslarında ve özel eğitimlerde bu tutar daha da artıyor.

    Dersin gündüz ve saat 18.00'den sonra olmasına göre de ücretlerde değişiklik oluyor. Ek ders ücretinden binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesiliyor.

        1 SAAT İÇİN GEÇERLİ NET ÜCRETLER

        Gündüz: 27,77 TL

        Gece/hafta sonu:29,75 TL

        Takviye kursu (gündüz):55,50 TL

        Takviye kursu (gece): 59,50 TL

        Özel eğitim: 34,70 TL

        Destek eğitim:34,70 TL

        Ücretli öğretmen:28,35 TL

        Sözleşmeli öğretmen:23,85 TL
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        Haberler Ekonomi 2022 Ocak ayı ücretli öğretmen gündüz, gece, takviye kursu ek ders ücreti kaç TL? Öğretmen ek ders ücreti 2022 ne kadar?
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