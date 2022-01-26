Anadolu ve Avrupa yakası için projeler başlıyor! Tarihler belli oldu! Aylık 721 TL kiradan ucuz taksitle... TOKİ İstanbul için harekete geçti!

Projede alt gelir grubu fiyatları 261 bin 529 TL'den, peşinatlar 65 bin 382 TL'den ve taksitler ise 1.089 TL'den başlıyor. Orta gelir grubunda ise fiyatlar en düşük 390.385 TL'yken, peşinat için bu rakam 97 bin 596 TL ve taksitler için ise 2 bin 439 TL olarak belirlendi.

Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022

- Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projelerinde satışa çıkacak konutlar 4+1 dubleks seçeneklerden meydana geliyor. Taksitlerin 2 bin 293 TL'den başladığı projede peşinat için en alt sınır 51 bin 602 TL ve fiyatlar 516 bin 26 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru Tarihleri: 07 Şubat 2022 - 30 Haziran 2022

- Kars Sarıkamış Erenler-Tepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında ise 2+1 ve 3+1 konutlar için satışlar başlayacak. Fiyatların 220 bin 578 TL'den başladığı projede taksitler 22 bin 57 TL'den ve taksitler ise 1.102 TL'den başlangıç gösteriyor.

Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022

- Kırşehir Merkez Kındam'da yer alan 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları ise 248 bin 393 TL'den başlıyor. Peşinatların en düşük 24 bin 839 TL'den başladığı projede taksitler ise en düşük 1.241 TL.