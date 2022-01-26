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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 08:53
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    • 26.01.2022 08:53
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    Mazot gübre desteği sorgulama ekranı! Mazot ve gübre yardımı nasıl alınır? Mazot gübre parası başvuru şartları...

    2022 yılında tarım sektörü için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talima verdi bakanlıklar harekete geçti. Devlet tarafından yapılacak mazot ve gübre desteğinden faydalanmak isteyenler Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteği ne kadar? Mazot gübre desteği sorgulama nasıl yapılır? Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte Erdoğan'ın açıklamaları ve verilecek destek hakkında bilgiler...

    Mazot gübre desteği sorgulama ekranı!

    Çiftçilerin gözü kulağı Mazot gübre desteği hakkındaki son gelişmelerde. Çiftçiye 2022 yılında büyük destek yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta gübre olmak üzere çiftçinin sorunlarının çözülmesi ve girdi maliyetlerinin indirilmesi talimatı verdi. İlgili bakanlık ve kurumlar çalışmalara başladı. Bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında girdilerin düşürülmesi, çiftçinin gübreyi alıp kullanması, ödemesini de ürünlerini sattıktan sonra yapması modeli üzerinde duruluyor. Söz konusu destekten yararlanmak için ise belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2022 Mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? Mazot gübre desteği sorgulama ekranı!

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

    Mazot ve gübre destek ödemeleri henüz yatırılmadı. KOnuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvuru şartlarını taşıyanlar e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarbil-i-5 adresine giriş yaparak mazot gübre desteği başvuru işlemlerini yapabilir.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

    Bu şartlar;

    Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

    Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

    Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

    50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

    Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Çiftçilere dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek.

        Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

        Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

        Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Mazot gübre desteği sorgulama ekranı! Mazot ve gübre yardımı nasıl alınır? Mazot gübre parası başvuru şartları...
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