Mazot gübre desteği sorgulama ekranı! Mazot ve gübre yardımı nasıl alınır? Mazot gübre parası başvuru şartları...

Çiftçilerin gözü kulağı Mazot gübre desteği hakkındaki son gelişmelerde. Çiftçiye 2022 yılında büyük destek yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta gübre olmak üzere çiftçinin sorunlarının çözülmesi ve girdi maliyetlerinin indirilmesi talimatı verdi. İlgili bakanlık ve kurumlar çalışmalara başladı. Bakanlıklar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında girdilerin düşürülmesi, çiftçinin gübreyi alıp kullanması, ödemesini de ürünlerini sattıktan sonra yapması modeli üzerinde duruluyor. Söz konusu destekten yararlanmak için ise belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2022 Mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek? Mazot gübre desteği sorgulama ekranı!
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?
Mazot ve gübre destek ödemeleri henüz yatırılmadı. KOnuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyanlar e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarbil-i-5 adresine giriş yaparak mazot gübre desteği başvuru işlemlerini yapabilir.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.