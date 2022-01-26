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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 07:52
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    • 26.01.2022 07:54
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    Dolar fiyatı ne kadar oldu? 26 Ocak Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı kaç TL?

    Dolar fiyatı ne kadar oldu? Hafta ortasında sabahın erken saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar döviz piyasasındaki son gelişmeleri merak ediyor. Döviz piyasasındaki yükseliş ve düşüşler tüm ekonomiyi yakından etkiliyor. Ayrıca yatırım amaçlı dolar almak isteyenler ya da ellerindekini bozdurmak amacıyla döviz bürosuna gidecek olanlar yeni günde 26 Ocak Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı kaç TL sorularına yanıt arıyor. Haberimizde konuya dair güncel bilgileri bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Dolar fiyatı ne kadar oldu?

    Dolar fiyatı ne kadar oldu? 26 Ocak Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi piyasasını yakından takip eden vatandaşlar özellikle de yatırımcılar hafta ortasında dövizde son durumun ne olduğunu merak ederek araştırmalara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolar'ın kaç liradan işlem gördüğü öğrenilmek isteniyor. İşte güncel bilgiler...

    26 OCAK ÇARŞAMBA DOLAR, EURO, STERLİN FİYATLARI NE KADAR?

    DOLAR NE KADAR?

    Alış: 13,4664

    Satış: 13,4741

    EURO NE KADAR?

    Alış: 15,2130

    Satış: 15,2411

        STERLİN NE KADAR?

        Alış: 18,1414

        Satış: 18,2324

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,78 puan artarak 1.945,07 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 17,53 puan ve yüzde 0,92 kazanımla 1.927,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.880,18, en yüksek 1.953,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 artışla 1.945,07 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 1,73 ve teknoloji endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,74 puan ve yüzde 2,22 yükselişle 2.149,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 27'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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        TAG Otoyolu Gaziantep yönüne ulaşıma kapatıldı
        Haberler Ekonomi Dolar fiyatı ne kadar oldu? 26 Ocak Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı kaç TL?
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