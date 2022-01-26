Dolar fiyatı ne kadar oldu? 26 Ocak Dolar yükseliyor mu düşüyor mu? Güncel Dolar, Euro, Sterlin alış satış fiyatı kaç TL? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ekonomi piyasasını yakından takip eden vatandaşlar özellikle de yatırımcılar hafta ortasında dövizde son durumun ne olduğunu merak ederek araştırmalara başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Dolar'ın kaç liradan işlem gördüğü öğrenilmek isteniyor. İşte güncel bilgiler...