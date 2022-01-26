Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.01.2022 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 17:18
    ABONE OL

    Diyarbakır'da yatırım yapan yabancı şirket sayısı 78'e yükseldi

    Diyarbakır'da sermayesinin tümü ya da bir kısmı ortaklı yabancı şirket sayısı 78'e yükseldi. İlk sırada 21 şirket ile Irak yer alırken onu 14 şirket ile Almanya ve 8 şirket ile Suriye takip ediyor.

    AA
    Diyarbakır’a yatırım yapan yabancı şirket sayısı arttı

    Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Dış Ticaret Komisyon Başkanı Baran Türk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kentin yabancı yatırımcılar açısından cazibe merkezi olduğunu belirtti.

    "Bugüne kadar yurt dışından toplam 78 yatırımcı kentimizde yatırım yaptı. Bu yatırımcılardan 22'si 2018 ve 2021 yılları arasında yatırım yapmayı tercih etti." ifadelerini kullanan Türk, Hindistan'dan İrlanda'ya kadar 18 farklı ülkeden şirketin ilde faaliyet gösterdiğini atardı.

    İLK SIRADA IRAK VAR
    Türk, bunun önemini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bunlardan 21 şirket ile Irak il sırada yer alıyor. Almanya 14 şirket ile ikinci, Suriye ise 8 şirket ile üçüncü sırada. Yabancı sermayenin en çok ilgi gösterdiği sektörlerin başında madencilik ve imalat sektörü yer alıyor."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da akşam saatlerine dikkat!
    Haberler Ekonomi Diyarbakır'da yatırım yapan yabancı şirket sayısı 78'e yükseldi
        SON DAKİKA