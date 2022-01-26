EPGİS benzin fiyatları bugün ne kadar? 26 - 27 Ocak benzine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

Benzine zam gelip gelmediği hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından son dakika açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilir oldu. Peki, 26 Ocak benzine zam mı geldi? 26 Ocak 2022 EPGİS benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler!