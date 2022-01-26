Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.01.2022 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.01.2022 09:33
    ABONE OL

    EPGİS benzin fiyatları bugün ne kadar? 26 - 27 Ocak benzine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

    Benzin ve motorin ile ilgili zam haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan haberlere göre, benzine yeniden bir zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ocak benzine zam mı geldi? 26 Ocak 2022 EPGİS benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    EPGİS benzin fiyatları bugün ne kadar?

    Benzine zam gelip gelmediği hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından son dakika açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilir oldu. Peki, 26 Ocak benzine zam mı geldi? 26 Ocak 2022 EPGİS benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte tüm merak edilenler!

    BENZİNE ZAM VAR MI?

    26 Ocak 2022 tarihi için EPGİS'ten bir 'zam' açıklaması gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak'ta zam yapılmıştı.

    EPGİS Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında,

    ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 46 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

    19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

        Motorinde 52 KRŞ/LT

        Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.'' ifadelerini kullanmıştı.

        AKARYAKIT GÜNCEL ZAM ORANLARI

        Güncel Benzin fiyatları:

        İstanbul'da : 14,05 TL
        Ankara'da : 13,64 TL
        İzmir'de : 14,12 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Kilit isim...
        Haberler Ekonomi EPGİS benzin fiyatları bugün ne kadar? 26 - 27 Ocak benzine zam gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?
            SON DAKİKA