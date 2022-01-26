Devletten istihdam atağı! Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik verilecek

Hükümet uzun süreli işsizliğe son vermek için primde teşvik musluğunu sonuna kadar açtı. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak.
Bu kapsamda 1.025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından ödenecek. Özel sektör işverenleri son 6 aydır işsiz olanlar için bu destekten yararlanacak.
KADIN, GENÇ VE ENGELLİLERE İSTİHDAM
SABAH'ta yer alan habere göre, Hükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlıyor.