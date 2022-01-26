Devletten istihdam atağı! Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik verilecek

1.025 İLA 7 BİN 693 LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK

İŞKUR bu yıl da gençlerin ve kadınların istihdamını teşvik için 54 aya kadar prim desteği verecek. Buna göre göre, 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanacak. Bu kapsamda verilecek destek 1.025 ila 7 bin 693 lira arasında değişecek.