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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 07:00
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    • 26.01.2022 07:00
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    Devletten istihdam atağı! Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik verilecek

    Yeni istihdam için primde teşvik musluğu açıldı. İşsizlere iş verenlere bin 25 ile 7 bin 693 lira arasında destek imkanı var. İŞKUR bu yıl da gençler ve kadınların istihdamını teşvik için 54 aya kadar prim desteği verecek.

    Devletten istihdam atağı!

    Hükümet uzun süreli işsizliğe son vermek için primde teşvik musluğunu sonuna kadar açtı. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak.

    Bu kapsamda 1.025 lira ile 7 bin 693 arasında değişen sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından ödenecek. Özel sektör işverenleri son 6 aydır işsiz olanlar için bu destekten yararlanacak.

    KADIN, GENÇ VE ENGELLİLERE İSTİHDAM
    SABAH'ta yer alan habere göre, Hükümet, kadın, genç ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla işverenlere sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanma imkânı sağlıyor.

        İŞKUR aracılığı ile bu yıl verilen 4 prim teşvikinin ayrıntılarına göre işsizlik ödeneğinden faydalanları işe alan işletmeler de prim teşvikinden yararlanacak. İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek.

        İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NCA KARŞILANACAK
        Özel sektör işverenlerinin çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı da (1.025 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanacak. İlave istihdama teşvik işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacak.

            İmalat, bilişim sektöründe ilave istihdam teşviki kapsamında 31 Aralık tarihine kadar işe alınacaklar için de her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (1.876-5.004 lira arasında) karşılanacak. Diğer sektörlerde destek tutarı 1.876 lira olacak. Destek süresi yılsonuna kadar istihdam edilen sigortalı için 12 ay olacak.

            1.025 İLA 7 BİN 693 LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK
            İŞKUR bu yıl da gençlerin ve kadınların istihdamını teşvik için 54 aya kadar prim desteği verecek. Buna göre göre, 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren prim payı İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanacak. Bu kapsamda verilecek destek 1.025 ila 7 bin 693 lira arasında değişecek.

            Teşvikten yararlanabilmek için, kişinin son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor. Faydalanma süresi ise 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverene 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam edene 12-54 ay 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6-30 ay olacak. Çalışırken, mesleki yeterlilik belgesi alanlar, işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle destek sağlanacak.

                275 BİNDEN FAZLA GENCE 2.1 MİLYAR LİRA
                Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genç girişimci teşviki kapsamında işini kuran 275 binden fazla gence 2.1 milyar lira sigorta prim desteği verdi. SGK aracılığıyla özel sektör işletmelerine verilen prim teşvik, destek ve indirim uygulaması kapsamında geçen yıl 50 milyar liraya yakın destek sağlandı. Teşviklerden yararlanan iş yeri sayısı da 1 milyon 820 bine ulaştı.

                Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanıyor. Girişimcilerin teşvikten yararlanabilmesi için kendi işini kurduğu tarihte 18-29 yaş aralığında olması, sigortalı olması gerekiyor. Teşvikten yararlananların brüt asgari ücretin yüzde 34.5'i oranındaki 4B sigorta primleri hazine tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda aylık 1.234 lira ödeniyor.
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                Haberler Ekonomi Devletten istihdam atağı! Yeni işçi alana 7.693 TL teşvik verilecek
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