2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sabahın erken saatlerinden bu yana tüm illerden vatandaşlar bu konuya kilitlendi ve son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Peki 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? Piyasaları yakından etkileyecek olan bu kararın geçtiğimiz yılda olduğu gibi sabit mi tutulacağı, artacak mı yükselecek mi gibi soru işaretleri dolaşmaya devam ederken altın, döviz piyasasının da bu karardan nasıl etki göreceği açıklamayla birlikte netleşecek. FED faiz kararı beklentisi nedir?
FED OCAK TOPLANTISI NE ZAMAN?
Küresel piyasalarda yakından takip edilen FED toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Toplantı sonrası güncel rakamlar netlik kazanacak. FED faiz kararını açıkladığında haberimiz güncellenecektir.
FED FAİZ KARARI NE OLUR, FAİZ İNDİRİMİ OLUR MU?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı;
"Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed'i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30'da öğrenmiş olacağız.