2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı beklentisi…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sabahın erken saatlerinden bu yana tüm illerden vatandaşlar bu konuya kilitlendi ve son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Peki 2022 Ocak ayı FED toplantısı hangi tarihte yapılacak? Piyasaları yakından etkileyecek olan bu kararın geçtiğimiz yılda olduğu gibi sabit mi tutulacağı, artacak mı yükselecek mi gibi soru işaretleri dolaşmaya devam ederken altın, döviz piyasasının da bu karardan nasıl etki göreceği açıklamayla birlikte netleşecek. FED faiz kararı beklentisi nedir?