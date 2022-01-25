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    • Ekonomi
    • 26.01.2022 06:58
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    • 26.01.2022 07:01
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    26 Ocak altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor?

    26 Ocak altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Hafta ortasında sabah saatlerinden itibaren piyasalardaki son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Yeni işlem gününde fiyatların ne yönde olduğu, vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün kuyumculara giderek yatırım ya da hediye amaçlı altın almak, bozdurmak isteyen vatandaşlar Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor öğrenmek istiyor. Altın fiyatlarına dair güncel durum haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    26 Ocak altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi?

    26 Ocak altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sabah ekonomi gündeminde yakından takip eden tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Haftanın üçüncü gününde piyasaları oldukça merak ediyor. Altın almak ya da ellerindekileri bozdurmak isteyenler için güncel rakamları haberimizde derledik.

    26 OCAK ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 800,78

    Gram altın satış: 800,90

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.294,00

    Çeyrek altın satış: 1.321,00

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        Yarım altın alış: 2.587,00

        Yarım altın satış: 2.642,00

        ALTIN (ONS) NE KADAR?

        Altın (ONS) alış: 1.846,63

        Altın (ONS) satış: 1.846,92

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 5.308,00

        Cumhuriyet altını satış: 5.388,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 723,43

        22 ayar bilezik satış: 749,17
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        Haberler Ekonomi 26 Ocak altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor?
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