26 Ocak altın fiyatları düşüşte mi yükselişte mi? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sabah ekonomi gündeminde yakından takip eden tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Haftanın üçüncü gününde piyasaları oldukça merak ediyor. Altın almak ya da ellerindekileri bozdurmak isteyenler için güncel rakamları haberimizde derledik.