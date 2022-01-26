Hibe desteği nedir, başvuru şartları nelerdir? Hibe desteği alan sektörler 2022! Hibe desteği veren kurumlar hangileri?

Hibe desteği alan sektörler 2022 neler? Küçük ölçekli firmalar işlerini büyütmek istiyor ve bu noktada finansal kaynakları yakından araştırıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hibe olarak kredi imkanları sunuyor ve onun yanı sıra farklı kurumlar da destek veriyor. Peki Hibe desteği nedir, başvuru şartları nelerdir? Hibe desteği veren kurumlar hangileri? İşte merak edilen tüm bilgiler…
HİBE DESTEĞİ NEDİR?
Karşılık beklemeden karşı tarafa verilen bağış anlamına gelmektedir. Günümüzde birçok kurum ve kuruluş hibe vermektedir. Devletimiz de birçok işletmeye hibe vermektedir. Hibe harici özel teşvikler sayesinde işverenlere finansal açıdan büyük destek sağlamaktadır.
Devletimize bağlı olarak hizmet sunmakta olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı da (KOSGEB) hibe olarak kredi imkanları sunmaktadır. Ancak KOSGEB'den kredi alınabilmesi için şart olarak yaş sınırı kullanılmaktadır.
KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB'in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ'lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ'lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB'e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB'in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.
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