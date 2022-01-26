26 - 27 Ocak benzine zam gelecek mi? EPGİS benzin fiyatları bugün ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

Benzin ve motorin ile ilgili zam haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan haberlere göre, benzine yeniden bir zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ocak benzine zam mı geldi? 26 Ocak 2022 EPGİS benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte merak edilenler!
BENZİNE ZAM VAR MI?
26 Ocak 2022 tarihi için EPGİS'ten bir 'zam' açıklaması gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak'ta zam yapılmıştı.
EPGİS Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında,
''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;