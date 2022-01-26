26 - 27 Ocak benzine zam gelecek mi? EPGİS benzin fiyatları bugün ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL?

Benzin ve motorin ile ilgili zam haberleri gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan haberlere göre, benzine yeniden bir zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 26 Ocak benzine zam mı geldi? 26 Ocak 2022 EPGİS benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL? İşte merak edilenler!