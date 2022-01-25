Son dakika: Benzine zam var mı? 25 Ocak 2022 akaryakıta zam mı gelecek? Benzin, Mazot, Motorin, LPG ne kadar kaç TL zam yapıldı?

Son dakika akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren Benzine zam var mı? 25 Ocak 2022 akaryakıta zam mı gelecek? Benzin, Mazot, Motorin, LPG ne kadar kaç TL zam yapıldı? sorularının yanıtları sorgulanıyor. Otomobili olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika zam haberleri Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyuruluyor. Peki EPGİS'ten yeni 'zam' açıklaması geldi mi? İşte akaryakıt zammıyla ilgili son dakika gelişmeler...
BENZİNE ZAM VAR MI?
25 Ocak'ta Benzine zam mı geldi? Benzin, Mazot, Motorin, LPG ne kadar kaç TL zam yapıldı? şeklindeki sorular günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer aldı. Ancak EPGİS'ten bir 'zam' açıklaması gelmedi. Akaryakıt fiyatlarına son olarak 20 Ocak'ta zam yapılmıştı.
EPGİS Twitter hesabından yaptığı son açıklamasında,
''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 52 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.'' ifadelerini kullanmıştı.