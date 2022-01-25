Son dakika: Benzine zam var mı? 25 Ocak 2022 akaryakıta zam mı gelecek? Benzin, Mazot, Motorin, LPG ne kadar kaç TL zam yapıldı?

Son dakika akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren Benzine zam var mı? 25 Ocak 2022 akaryakıta zam mı gelecek? Benzin, Mazot, Motorin, LPG ne kadar kaç TL zam yapıldı? sorularının yanıtları sorgulanıyor. Otomobili olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika zam haberleri Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyuruluyor. Peki EPGİS'ten yeni 'zam' açıklaması geldi mi? İşte akaryakıt zammıyla ilgili son dakika gelişmeler...