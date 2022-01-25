Tanesi 40 lira! Antalya Gazipaşa'da 42 tür tropikal meyvenin üretim alanı 2 kat arttı

BAKIMI KOLAY, GELİRİ İYİ

Gazipaşa Ziraat odası Başkanı Yusuf Çelik ise şöyle konuştu: "Bölgede yaş sebze meyve üretimi çok yaygın. Muz, salatalık, patlıcan, fasülye gibi çok çeşit ürünümüz var. Üretici gelirini artırmak için tropikal meyvelere yönelmeye başladı. Bakımı kolay, geliri iyi olan tropikal meyve üretimine geçmemiz gerekiyor.