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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 10:16
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    • 25.01.2022 10:16
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    Merkez Bankası Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını açıkladı

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını açıkladı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.

    Merkez kritik veriyi açıkladı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.736 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

    Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalışla yüzde 77,6'ya indi.

    Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan düşüşle yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

    Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

    Aylar 2019 2020 2021 2022
    Ocak 74,4 75,5 75,4 77,6
    Şubat 74 76 74,9
    Mart 74,3 75,3 74,7
    Nisan 75 61,6 75,9
    Mayıs 76,3 62,6 75,3
    Haziran 77,1 66 76,6
    Temmuz 76,2 70,7 76,7
    Ağustos 76,6 73,3 77,1
    Eylül 76,3 74,6 78,1
    Ekim 76,4 75,4 78
    Kasım 77,2 75,8 78,1
    Aralık 77 75,6 78,7
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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası Ocak ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını açıkladı
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