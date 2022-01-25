AGİ kalktı mı? Hangi çalışan ne kadar, kaç TL AGİ alacak? Bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu işçi...

Şubat ayına günler kala AGİ ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere asgari ücretten verginin kaldırılmasıyla birlikte 4.253 TL üzeri maaş alanlar ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacağını öğrenmek istiyor. Peki, AGİ kalktı mı? Hangi çalışan ne kadar, kaç TL AGİ alacak? İşte bekar, 1, 2, 3 çocuklu işçi AGİ hesaplaması...
AGİ KALKTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti."
AGİ KİMLERE VERİLECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.