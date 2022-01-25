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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 10:01
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    • 25.01.2022 10:01
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    AGİ kalktı mı? Hangi çalışan ne kadar, kaç TL AGİ alacak? Bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu işçi...

    Aralık ayının ortalarında yapılan açıklamada, 2022 yılında uygulanacak asgari ücret miktarının 4.253 TL olduğu durulmuştu. Öte yandan asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kalktığı da açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hangi çalışanın ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacağı merak ediliyor. Ayrıca AGİ'nin kaldırılıp kaldırılmadığı da merak konusu oluyor. Peki, AGİ kalktı mı? Hangi çalışan ne kadar, kaç TL AGİ alacak? Bekar, 1, 2, 3 çocuklu işçi kaç para alacak? İşte detaylar...

    AGİ kalktı mı?

    Şubat ayına günler kala AGİ ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere asgari ücretten verginin kaldırılmasıyla birlikte 4.253 TL üzeri maaş alanlar ne kadar Asgari Geçim İndirimi alacağını öğrenmek istiyor. Peki, AGİ kalktı mı? Hangi çalışan ne kadar, kaç TL AGİ alacak? İşte bekar, 1, 2, 3 çocuklu işçi AGİ hesaplaması...

    AGİ KALKTI MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

    "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti."

    AGİ KİMLERE VERİLECEK?

    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.

        AGİ, çalışanlara ödenen bir vergi iadesidir. Yani devlet maaşlardan alınan gelir vergisinin bir kısmını medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplayıp çalışana geri vermekteydi. Buna da Asgari Geçim İndirimi diyorduk. Ancak şimdi maaşlardan vergi kalktığı için olmayan bir verginin iadesi de ortadan kalkmış oldu.

        Dolayısıyla asgari ücret ile çalışanlar AGİ artık alamayacak. Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de farklı bir uygulama olmayacak. Çünkü AGİ hesaplaması maaş ne olursa olsun asgari ücretten yapılıyor. Bu yüzden asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de vergi kalktığı için bir vergi iadesi olmayacak.

        Bu durumda tüm çalışanlar için AGİ uygulaması kalkmış oldu. Ancak işverenler çalışanların AGİ'den doğan kayıplarını kendi inisiyatifleriyle karşılayabilir. Bunun adı AGİ olmaz ama aile yardımı gibi bir sosyal ödeme olabilir. Çünkü özellikle net ücret üzerinden anlaşan çalışanlar için işverenin üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü azalmış oldu. Her çalışan için asgari ücret kadar kısım vergi dışı tutulduğundan bir çalışan için işverenin alacağı destek 676 lirayı bulacak."

        AYLIK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI EN FAZLA NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.
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        Haberler Ekonomi AGİ kalktı mı? Hangi çalışan ne kadar, kaç TL AGİ alacak? Bekar, evli, 1, 2, 3 çocuklu işçi...
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