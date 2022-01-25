İlaçta stokçu iş başında! Zam için depoda tutuluyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Şubat ayında gerçekleşecek ilaç euro kuru güncellemesi nedeniyle ecza depoları ve ilaç firmaları, stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından, piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor" dedi. Özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi ilaçların bulunamadığını, bu durum nedeniyle hem vatandaş hem de eczacıların mağduriyet yaşadığını belirten Saydan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Bakanlık'ın İTS üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit etmesini ve bu duruma müdahale etmesini talep ediyoruz."



MEMURA 2.5 PUANLIK EK ÖDEME

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten 7.5'e çıktı. 22 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 2.5 puanlık ilave zam ile oluşan fark hesaplara yatırılacak. Muhasebat Genel Müdürlüğü yaklaşık 13.7 milyar lira hesaplanan farkın bu hafta yatırılması için çalışmaları hızlandırdı. Memurlarda Ocak ayı maaşı Aralık ayının 15'inde, Şubat maaşı da Ocak ayının 15'inde yatıyor. Bu nedenle Ocak ve Temmuz aylarında 14-15 günlük fark oluşuyor. Enflasyon farkı Ocak ayında maaşlara yansımaya başladı. Ancak yüzde 2.5 oranındaki ek zam Ocak ayında yetişmediği için bu hafta yatırılacak. Bu maaş farklarının 800 ile bin lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

Hazal ATEŞ



İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KIŞ DESTEĞİ

Hükümet, ihtiyaç sahiplerini kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 450 milyon liralık ek kaynak hazırladıklarını açıkladı. Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon liranın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) aktarıldığı bilgisini veren Yanık, "İkinci kısmı olan 230 milyon lirasını ise Şubat ayı sonunda vakıflarımıza aktaracağız" diye konuştu.



KENTSEL DÖNÜŞÜME KARARLILIKLA DEVAM

Elazığ depreminin 2'nci yılı dolayısıyla bir video mesaj yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya'da başlattık" dedi. Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Kentsel dönüşüm seferberliğiyle 2.8 milyon bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık. 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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