Destek tutarı arttı yaşlıya ayda 1.084 tl! İşte tüm gereken şartlar...



BU ŞARTLARA DİKKAT!

65 yaşını dolduran,

Nafaka bağlanmamış olan veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,

Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan,

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan,

Yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

İsteğe bağlı prim ödemeyen,

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,

Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN