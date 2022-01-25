Destek tutarı arttı yaşlıya ayda 1.084 tl! İşte tüm gereken şartlar...

65 yaş aylığı alan yüzbinlerce kişinin gelirine memur zammı gelirken, bu gelirden yararlanmak da kolaylaştı. Memur maaş katsayısında yapılan artışla 65 yaş aylığının tutarı 828,21 liradan bin 84 lira 54 kuruşa çıktı. Bu ay asgari ücretteki rekor artış da 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2021'de kişi başına düşen gelir 852,53 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.
GELİR ŞARTI YÜKSELDİ
Bu yıl ise tutar bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelirinin toplamı 2 bin 835 lira 60 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabilecek. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz.
1 AYDA TAMAM
Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmak gerekiyor. Sadece kimlik belgesiyle gelinmesi ve başvuru formunun doldurulması yetiyor. Aylık başvuruları en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.