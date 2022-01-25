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    Destek tutarı arttı yaşlıya ayda 1.084 tl! İşte tüm gereken şartlar...

    Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış 65 yaş aylığında da etkisini gösterdi. Aylıktan yararlanmak kolaylaşırken, tutar da 828 liradan bin 84 liraya çıktı.

    Çığıl Ön Yener
    YAŞLIYA AYDA 1.084 TL

    65 yaş aylığı alan yüzbinlerce kişinin gelirine memur zammı gelirken, bu gelirden yararlanmak da kolaylaştı. Memur maaş katsayısında yapılan artışla 65 yaş aylığının tutarı 828,21 liradan bin 84 lira 54 kuruşa çıktı. Bu ay asgari ücretteki rekor artış da 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını yükseltti. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2021'de kişi başına düşen gelir 852,53 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.



    GELİR ŞARTI YÜKSELDİ
    Bu yıl ise tutar bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelirinin toplamı 2 bin 835 lira 60 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabilecek. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz.



    1 AYDA TAMAM
    Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmak gerekiyor. Sadece kimlik belgesiyle gelinmesi ve başvuru formunun doldurulması yetiyor. Aylık başvuruları en geç 1 ay içerisinde sonuçlandırılıyor.


        BU ŞARTLARA DİKKAT!
        65 yaşını dolduran,
        Nafaka bağlanmamış olan veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
        Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan,
        2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan,
        Yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
        İsteğe bağlı prim ödemeyen,
        Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
        Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanıyor.

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        Emekliye en az 1.014 TL fark
        Haberler Ekonomi Destek tutarı arttı yaşlıya ayda 1.084 tl! İşte tüm gereken şartlar...
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