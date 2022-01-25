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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 11:01
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    • 25.01.2022 11:01
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    Çalışanlar çocuklar gibi sevindi! Banka hesabınızdan görün! 676 lira daha fazla ödenecek! Brüt ücreti 5 bin ve 8 bin TL olan...

    Peş peşe açıklama yapıldı. Çalışanlar çocuklar gibi şen oldu. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sabit maaşla çalışan ücretlilerde “benim maaşım bu durumdan nasıl etkilenir” sorusuna sebep oldu. Asgari ücretlilerden vergi kesintisini kaldıran vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de büyük avantaj sağlayacak. Yıl içerisinde; vergi diliminin yükselmesinden ötürü net ücretleri azalabilen çalışanlar 'brütten ücret hesaplanmasının' belki de ilk defa bu sene avantajını hissedecekler. Brüt 8 bin lira ücreti olan bir çalışan, önümüzdeki hafta yeni senenin ilk ücretini banka hesabında 6 bin 395 lira olarak görecek.

    Banka hesabınızdan görün! 676 lira daha fazla ödenecek!

    Alakalı yazı şöyle: Asgari ücretlinin 'istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı' yüksek ücretlilerin vergi hesabında da 'eksi' olarak öneme alınacak ve ücret bordrolarında (önceki senelere göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkileri ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi halde çalışana, hangi halde işverene yarayacak?

    VERGİ AVANTAJI BAYA HİSSEDİLECEK

    Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde yeni vergi üstünlüğü çalışanlara yarayacak. Yıl içerisinde; vergi diliminin yükselmesinden ötürü net ücretleri azalabilen çalışanlar 'brütten ücret hesaplanmasının' belki de ilk defa bu sene üstünlüğünü hissedecekler.

    Yıl içerisinde gelişen aylarda Ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye oluşturulan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından ötürü net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.

    Brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan örneği üzerinden; vergi istisnasının net ücreti nasıl etkilediğini inceleyelim... Önce Ocak maaşı amacıyla kazancına bakalım sonra senelik olarak ne kadar daha çok net maaş elde edilecek, ona bakalım...

    676 TL FAZLA NET MAAŞ ALINACAK!

    Brüt 8 bin lira ücreti olan bir çalışan, önümüzdeki hafta yeni senenin ilk ücretini banka hesabında 6 bin 395 lira olarak görecek. Eğer istisna olmasaydı 5 bin 719 lira net maaş alacakken yeni vergi istisnasından ötürü '676 lira daha çok net maaş' elde etmiş olacak. Bu üstünlüğün nedeni; 638 lira daha az GV'nin ve 38 lira daha az DV'nin çalışanın bordrosunda hesaplanacak olması...

    İşveren maliyetinden de konuşmak gerekirse; Ocak ayında brüt 8 bin lira ücret amacıyla, 9 bin 400 liralık işveren maliyeti oluşacak ve 12 ay süresince bu tutarda bir farklılık olmadan aynı maliyet geçerli olacak.

        Brüt 8 bin lira ücret örneği üzerinden; yeni vergi üstünlüğünün 'senelik olarak' çalışana etkileri ise '9 bin 64 lira daha çok net maaş' olarak gerçekleşecek. Eğer istisna olmasaydı maaşlarından 15 bin 532 lira GV ve 729 lira DV kesilmesi gerekirken 8 bin 608 liralık GV istisnasının ve 456 liralık DV istisnasının uygulanması ardından ise senelik olarak toplam 7 bin 197 lira vergi (GV+DV) bordrolarda kesinti olarak yer alacak.

        BANKA HESABINIZDAN HEMEN GÖRECEKSİNİZ

        Diğer brüt ücret önekleri amacıyla da; sene içi net maaşın hangi ayda ne kadar çalışanın banka hesabına yatacağı tablodan görülebilir.

        Brütten ücret hesaplaması oluşturulan işyerlerinin aksine 'Netten ücret hesaplaması oluşturulan işyerlerinde' çalışanın net ücretinde aydan aya bir değişim yaşanmamakta. Bu kez işverenlerin maliyetleri (Net ücret+ vergiler+ sigorta primleri) aydan aya değişim göstermekte.

        ASGARİ ÜCRET VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

        7349 sayılı Kanunun 2. Maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23. Maddesine 18. bent eklenmiştir. Anılan bentte "Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri" ifadeleri yer almış ve asgari ücrete isabet eden tutar ücretlerde gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

        Yasa koyucu burada vergiden istisna edilecek olan tutarda net asgari ücret ifadesi kullanmamış olmakla eş güdümlü işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten ileri tutarın istisna kapsamında olduğunu belirtilmiştir ki bu da gelir ve damga vergisi istisnasının uygulandığı asgari ücrette net asgari ücrete tekabül etmektedir. Diğer bir ifadeyle de yasa koyucu net asgari ücret ifadesini kullanmadan net asgari ücreti işaret etmiştir.

            Yine 7349 sayılı kanunun 3/b maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 34. maddesine parantez içi hüküm olarak "Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım amacıyla uygulanır." ifadeleri eklenmiş ve asgari ücretin brüt tutarı damga vergisinden istisna tutulmuştur. Bununla eş güdümlü ücretlilere aşağı yukarı 38-TL tutarında bir vergi üstünlüğü sağlanmıştır.

            VERGİ İNDİRİMLERİNİN MAAŞLARA ETKİSİ

            Yapılan açıklamalar ile birlikte asgari ücret istisnasından kaynaklı olarak çalışanların 2021 ve 2022 ücretlerinde vergi kaynaklı artışlara alttaki tablo da yer verilmiştir.

            DAMGA VERGİSİ NEDİR?

            Kurumlar ve kişilerin yaptığı işlemlerin resmileşmesi amacıyla kağıt ya da e-Belgelerden alınan vergiye damga vergisi denir. Başka bir ifadeyle, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet doğrultusundan alınan vergidir.

            En az ödenen vergi olarak tanınan Damga Vergisinin tahsil edilebilmesi amacıyla kağıdın imzalanabiliyor, ibraz edilebiliyor ya da imza yerine geride bıraktığımız ibareler olması ve hüküm içermesi gerekmektedir.

            Kaynak: Hürriyet
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            Haberler Ekonomi Çalışanlar çocuklar gibi sevindi! Banka hesabınızdan görün! 676 lira daha fazla ödenecek! Brüt ücreti 5 bin ve 8 bin TL olan...
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