Banka hesabınızdan görün! 676 lira daha fazla ödenecek! Çalışanlar çocuklar gibi sevindi! Brüt ücreti 5 bin ve 8 bin TL olan...

Alakalı yazı şöyle: Asgari ücretlinin 'istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı' yüksek ücretlilerin vergi hesabında da 'eksi' olarak öneme alınacak ve ücret bordrolarında (önceki senelere göre) daha az vergi hesaplanacak. Daha az vergi hesaplanmasının olumlu etkileri ise ya çalışana ya da işverene yarayacak. Peki hangi halde çalışana, hangi halde işverene yarayacak?
VERGİ AVANTAJI BAYA HİSSEDİLECEK
Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde yeni vergi üstünlüğü çalışanlara yarayacak. Yıl içerisinde; vergi diliminin yükselmesinden ötürü net ücretleri azalabilen çalışanlar 'brütten ücret hesaplanmasının' belki de ilk defa bu sene üstünlüğünü hissedecekler.
Yıl içerisinde gelişen aylarda Ocak maaşına göre daha az net ücret alan çalışanlar, asgari ücretliye oluşturulan kadar gelir vergisi (GV) ve damga vergisi (DV) istisnası uygulanmasından ötürü net ücretlerindeki azalışı daha az hissedecekler.
Brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışan örneği üzerinden; vergi istisnasının net ücreti nasıl etkilediğini inceleyelim... Önce Ocak maaşı amacıyla kazancına bakalım sonra senelik olarak ne kadar daha çok net maaş elde edilecek, ona bakalım...
676 TL FAZLA NET MAAŞ ALINACAK!
Brüt 8 bin lira ücreti olan bir çalışan, önümüzdeki hafta yeni senenin ilk ücretini banka hesabında 6 bin 395 lira olarak görecek. Eğer istisna olmasaydı 5 bin 719 lira net maaş alacakken yeni vergi istisnasından ötürü '676 lira daha çok net maaş' elde etmiş olacak. Bu üstünlüğün nedeni; 638 lira daha az GV'nin ve 38 lira daha az DV'nin çalışanın bordrosunda hesaplanacak olması...
İşveren maliyetinden de konuşmak gerekirse; Ocak ayında brüt 8 bin lira ücret amacıyla, 9 bin 400 liralık işveren maliyeti oluşacak ve 12 ay süresince bu tutarda bir farklılık olmadan aynı maliyet geçerli olacak.