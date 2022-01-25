Banka hesabınızdan görün! 676 lira daha fazla ödenecek! Çalışanlar çocuklar gibi sevindi! Brüt ücreti 5 bin ve 8 bin TL olan...

676 TL FAZLA NET MAAŞ ALINACAK!

Brüt 8 bin lira ücreti olan bir çalışan, önümüzdeki hafta yeni senenin ilk ücretini banka hesabında 6 bin 395 lira olarak görecek. Eğer istisna olmasaydı 5 bin 719 lira net maaş alacakken yeni vergi istisnasından ötürü '676 lira daha çok net maaş' elde etmiş olacak. Bu üstünlüğün nedeni; 638 lira daha az GV'nin ve 38 lira daha az DV'nin çalışanın bordrosunda hesaplanacak olması...

İşveren maliyetinden de konuşmak gerekirse; Ocak ayında brüt 8 bin lira ücret amacıyla, 9 bin 400 liralık işveren maliyeti oluşacak ve 12 ay süresince bu tutarda bir farklılık olmadan aynı maliyet geçerli olacak.