535.16 TL-2 bin 236 TL hesaba yatıyor! Kuruşu kuruşuna belli oldu! Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ne kadar?

Peş peşe açıklandı. 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaba yatıyor! Kuruşu kuruşuna belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı çoğu maaş hesaplamasında sarfedilen memur maaş katsayılarıyla alakalı genelgeyi yayımladı. Memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeyle eş güdümlü aylık ve ücretlerinde 1 Ocak -30 Haziran 2022 devresi amacıyla uygulanacak artış seviyesi yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Bu anlamda aynı döneme sahip enflasyon farkı ödemesi de alınması sağlanacak. Memurlara ek protokolle verilmiş olan 2.5 ek zamla birlikte güncellenen genelge memur, emekli, sosyal yardım verilmekte olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kıdem aylık göstergesi her hizmet senesi amacıyla 20, 25 sene hizmetten sonra 500 olurken, aile yardım ödeneği de (eş amacıyla) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı. İşte yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ile ilgili gelişmeler...