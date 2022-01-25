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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 14:39
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    • 25.01.2022 14:45
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    535.16 TL-2 bin 236 TL hesaba yatıyor! Kuruşu kuruşuna belli oldu! Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ne kadar?

    Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bu anlamda öncelikli olarak memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeyle eş güdümlü aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 devresi amacıyla uygulanacak artış seviyesi yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Bu oranın aynı döneme dair enflasyon farkı ödemesinde de öneme alınması sağlanacak. Öte yandan aile yardım ödeneği bir çocukta 45 liradan 59 liraya, iki çocukta 90 liradan 118 liraya, üç çocukta 125 liradan 177 liraya, dört çocukta 180 liradan 135 liraya, beş çocuk amacıyla de 225 liradan 294 liraya çıktı.

    takvim.com.tr
    535.16 TL-2 bin 236 TL hesaba yatıyor! Kuruşu kuruşuna belli oldu!

    Peş peşe açıklandı. 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaba yatıyor! Kuruşu kuruşuna belli oldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı çoğu maaş hesaplamasında sarfedilen memur maaş katsayılarıyla alakalı genelgeyi yayımladı. Memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeyle eş güdümlü aylık ve ücretlerinde 1 Ocak -30 Haziran 2022 devresi amacıyla uygulanacak artış seviyesi yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Bu anlamda aynı döneme sahip enflasyon farkı ödemesi de alınması sağlanacak. Memurlara ek protokolle verilmiş olan 2.5 ek zamla birlikte güncellenen genelge memur, emekli, sosyal yardım verilmekte olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kıdem aylık göstergesi her hizmet senesi amacıyla 20, 25 sene hizmetten sonra 500 olurken, aile yardım ödeneği de (eş amacıyla) 408.67 liradan 535.16 liraya çıktı. İşte yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ile ilgili gelişmeler...

    YAN ÖDEME ARTTI

    Memur ve emekliye ek zammı sahibi olan meşru düzenlemeyle eş güdümlü aylık ve ücretlerinde 1 Ocak Ayı -30 Haziran 2022 devresi amacıyla uygulanacak artış seviyesi yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. Bu seviyesin aynı devreye dair enflasyon farkı ödemesinde de öneme alınması sağlanacak. 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27.9 seviyesinde yapılması gereken zam, yüzde 30.95'e çıkarıldı.

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    2022 YILI SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI

    Genelgeyle memurların alacakları sosyal yardımlar da belirleniyor. Maliye doğrultusundan ilan edilmesi gereken genel yönetim hizmetleri kategorisinde yer alan 1.derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen zam ve tazminatlar dâhil aylık 10 bin 437 lira olarak verilmesi uygun görüldü.

        AİLE YARDIMI PARASI 500 TL'Yİ GEÇTİ

        Kıdem aylık göstergesi her hizmet senesi amacıyla 20, 25 sene hizmetten sonra 500 olurken, aile yardım ödeneği de (eş amacıyla) 408.67 liradan 535.16 TL'ye ulaşmış durumda.

        Aile yardım parası ise 1 çocukta 59 liraya, 2.çocukta 118 liraya, 3. çocukta 177 liraya, 5. çocukta ise 294 liraya çıktı.

        ÇOCUK SAYISINA GÖRE VERİLEN PARA DA ARTMIŞ DURUMDA

        Birinci çocuk 300 lira, ikinci çocuk amacıyla 400 lira, üçüncü ve ileri çocuklarda 600 lira doğum yardımı sürecek.

        2022 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ

        Bu kapsamda sözleşme ücretleri tekrardan teşhis edilen sözleşmeli personelle 1 Ocak itibari bağlamında sözleşmenin yenilenme işlemleri Şubat sonuna kadar tamamlanacak.

        Haziran sonuna kadar tam vakitli sözleşmeli çalışacak; avukatın ücret tavanı 8 bin 557 lira, çocuk eğiticinin 5 bin 850 lira, diş tabibi 8 bin 74 lira, eczacı 7 bin 760 lira, matematikçi 8 bin 471 lira, tekniker 7 bin 431 lira, ebe 6 bin 313 lira olacak.

            KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE BU HAFTA

            2022 senesinde kamuda işçi statüsünde çalışanlara verilecek olan ikramiye yani tediyenin ilk taksidi 28 Ocak'ta başka diğer taksidi ise 29 Nisan'da verilecek.

            Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ek tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8673 liraya çıktı. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak.
            Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.
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            Haberler Ekonomi 535.16 TL-2 bin 236 TL hesaba yatıyor! Kuruşu kuruşuna belli oldu! Yan ödeme, sosyal yardım, aile yardımı ve 4D'li ikramiye ne kadar?
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