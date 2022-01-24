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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 08:42
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    • 25.01.2022 08:42
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    Zam almayanların maaşı da yükseldi! Ve sonunda flaş AGİ detayı belli oldu! Zamsız net maaşlar 1.696 TL yıllık ise 89.113 TL...

    Çalışanlar zam alamasa bile vergi istisnası dolayısı ile net maaşlarda artış olacak. Milyonlarca çalışanın maaşına yeni yıl ile eş güdümlü zam yapıldı. Asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zam ve vergi istisnası maaşlara ilk kez şubat ayında yansıyacak. Vergi istisnası sadece asgari ücretliyi değil tüm çalışanların maaşının asgari ücret kadar olan kısmını kapsıyor. Asgari ücretin net olarak açıklanması ve tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki gelirlerinin gelir vergisinden, brüt asgari ücrete kadar gelirlerinin de damga vergisinden muaf tutulmasıyla eş güdümlü ücretlilerin ellerine geride bıraktığımız net rakamda artış söz konusu olacak. Diğer yandan net ücretten çalışan işçiler hedefiyle Ocak ayı maaşlarında AGİ'nin kalkmasıyla farklılık olabiliyor. Bu farklılığın işverenler tarafından telafi edilmesi gerekiyor.

    takvim.com.tr
    AGİ detayı belli oldu! Zam almayanların maaşı da yükseldi!

    Asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırılması ve bunun bütün çalışanları ele alacak bağlamda genişletilmesi neticesinde çok sayıda çalışan 'AGİ kalktı mı?' Sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Çalışanların asgari ücrete kadar olan kazancından bundan sonra vergi alınmıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Brüt ücretle çalışanlar, vergi istisnalarından olumlu etkileniyor ve ellerine geride bıraktığımız net rakam artıyor. Uygulama bu haliyle, çalışanlara AGİ'den daha çok üstünlük sağlarken, işverenle net ücretten anlaşanlar amacıyla ise hal farklı.

    AGİ'nin (Asgari Geçim İndirimi) kaldırılması asgari ücret üstünde maaş alan çalışanların zamlı net maaşlarını nasıl etkileyecek? Çalışanlar bu bozukluğun yanıtını merek ediyor. Öncelik ile 'AGİ nedir?' ona bakmak lazım. Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen ya da tamamıyla iade edilmesidir.

    Bu tutar uygar hale ve çocuk sayısına göre farklılık gösteriyordu. 2022 itibarı ile bundan sonra bu program kalkmış oldu. Fakat vergi istisnası maaşlara yansıyacak. Örneğin, 10 bin TL brüt ücretle çalışan bekar bir vatandaş Aralık 2021'de net 6.129 TL almıştı. Aynı vatandaş Ocak 2022'de zam almasa bile istisna yardımıyla 7.825 TL alacak. Yani 1.696 TL daha yüksek maaş alacak. Bu vatandaş 2021'de toplam 78.459 TL alırken bu sene 89.113 TL alacak. İstisnalar uygulanınca AGİ'den daha karlı bir hal meydana çıkıyor. Peki AGİ ardından bütün çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile alakalı merak edilen bütün detaylar...

    GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

    Gelir ve damga vergisi istisnası tüm ücretlilere bu sene süresince uygulanacak. İstisna ücret seviyesi fark etmeksizin tüm çalışanlara ve aynı tutarlarda uygulanacak. Yalnızca gelir vergisi dilimi nedeniyle vergi istisnasının tutarı Ocak-temmuz aylarıyla ağustos ve eylül-Aralık aylarında değişik tutarlarda olacak. Toplamda tüm ücretlilere 8.608 TL gelir vergisi istisnası uygulanacak. Damga vergisi istisnası ise her ay 37.98 TL olmak üzere uygulanacak ve toplamda 455 TL'lik bir istisna sağlanacak. Bu çerçevede tüm ücretlilere bu sene süresince toplam 9.063 TL'lik gelir ve damga vergisi istisnası sağlanmış olacak.

        MAAŞLAR AGİ İLE NE OLACAKTI?

        AGİ kaldırılınca eski ve yeni programların kıyaslanması söz hususu oldu. Çalışanların da aklına 'hangisi daha iyiydi' sorusu geliyor. AGİ devam etseydi senelik avantajın hesaplanmasıyla bu soruya yanıt bulunması mümkün. Bu sene AGİ devam etseydi, bekar bir çalışana her ay 375 TL AGİ ödenecekti. Yıl süresince AGİ ödemesinin tutarı 4.503 TL'yi bulacaktı. Yani çalışandan 9.063 TL gelir ve damga vergisi kesilecek fakat 4.503 TL'si AGİ olarak iade edilecekti. Bu çerçevede vergi istisnası bekar çalışanlar için AGİ'den nerdeyse iki kat daha karlı bir program olarak meydana çıkıyor. Sağlanan yarar bekar çalışanlar amacıyla 4.560 TL ile en yüksek civarda gerçekleşirken, evli eşi çalışmayan bir çocuklu ve evli eşi çalışan beş çocuklu çalışanlar amacıyla 1.407 TL düzeyinde gerçekleşecek.

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        NET VE BRÜT ÜCRET ÜZERİNDEN ANLAŞANLAR İÇİN DURUM NEDİR?

        Brüt ücret üzerinden çalışan vatandaşları olumlu etkileniyor ve ellerine geride bıraktığımız net rakam artıyor. Fakat işverenle net ücret üzerinden anlaşanlar amacıyla hal biraz farklı. Mesela 2021'de net 10 bin TL ücret üzerinden anlaşan ve Ocak -Aralık döneminde net 10 bin TL ücret alan bir çalışanın gelir vergisi dilimlerindeki artışlardan hiç etkilenmeden eline net 10 bin TL geçer. Bu vatandaş zam almamışsa Ocak 2022'de de 10 bin TL ücret almaya devam edecek. Net ücret üzerinden anlaşan kişiler bağlamında işverenin devlete ödediği tutarın ücrete yansıması olumlu ya da olumsuz anlamda olmadığı amacıyla istisnanın ücrete yansıması da söz hususu olmayacak.

        Diğer yandan geride bıraktığımız sene net ücreti 10 bin TL olan fakat işverenin AGİ'yi net ücrete ek ederek 12 ay süresince 10.268 TL ödediği bekar bir çalışan, zam almasa bile Ocak 2022'de en az 10.268 TL ücret almalıdır. Ücretin söz hususu tutarın altında kalması halinde çalışanın haklı amaçla hemen fesih hakkını kullanması yani tazminatını alarak işten ayrılması mümkün.

        AGİ'DEN DAHA FAZLA KARLI BİR DURUM

        Örneğin, 10 bin TL brüt ücretle çalışan bekar bir vatandaş Aralık 2021'de net 6.129 TL almıştı. Aynı vatandaş Ayı 2022'de zam almasa bile istisna yardımıyla 7.825 TL alacak. Bu birey 2021'de toplam 78.459 TL alırken bu sene 89.113 TL alacak. İstisnalar uygulanınca AGİ'den daha karlı bir hal meydana çıkıyor.

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NE DEMEKTİR?

        Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen ya da tamamıyla iade edilmesidir.
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        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
        Haberler Ekonomi Zam almayanların maaşı da yükseldi! Ve sonunda flaş AGİ detayı belli oldu! Zamsız net maaşlar 1.696 TL yıllık ise 89.113 TL...
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