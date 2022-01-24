Zam almayanların maaşı da yükseldi! Ve sonunda flaş AGİ detayı belli oldu! Zamsız net maaşlar 1.696 TL yıllık ise 89.113 TL...

Asgari ücretten vergi kesintisinin kaldırılması ve bunun bütün çalışanları ele alacak bağlamda genişletilmesi neticesinde çok sayıda çalışan 'AGİ kalktı mı?' Sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor. Çalışanların asgari ücrete kadar olan kazancından bundan sonra vergi alınmıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Brüt ücretle çalışanlar, vergi istisnalarından olumlu etkileniyor ve ellerine geride bıraktığımız net rakam artıyor. Uygulama bu haliyle, çalışanlara AGİ'den daha çok üstünlük sağlarken, işverenle net ücretten anlaşanlar amacıyla ise hal farklı.
AGİ'nin (Asgari Geçim İndirimi) kaldırılması asgari ücret üstünde maaş alan çalışanların zamlı net maaşlarını nasıl etkileyecek? Çalışanlar bu bozukluğun yanıtını merek ediyor. Öncelik ile 'AGİ nedir?' ona bakmak lazım. Asgari geçim indirimi, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen ya da tamamıyla iade edilmesidir.
Bu tutar uygar hale ve çocuk sayısına göre farklılık gösteriyordu. 2022 itibarı ile bundan sonra bu program kalkmış oldu. Fakat vergi istisnası maaşlara yansıyacak. Örneğin, 10 bin TL brüt ücretle çalışan bekar bir vatandaş Aralık 2021'de net 6.129 TL almıştı. Aynı vatandaş Ocak 2022'de zam almasa bile istisna yardımıyla 7.825 TL alacak. Yani 1.696 TL daha yüksek maaş alacak. Bu vatandaş 2021'de toplam 78.459 TL alırken bu sene 89.113 TL alacak. İstisnalar uygulanınca AGİ'den daha karlı bir hal meydana çıkıyor. Peki AGİ ardından bütün çalışanların maaşında artış olacak mı? Vergi istisnası çalışanların cebine nasıl yansıyacak? İşte vergi istisnası ile alakalı merak edilen bütün detaylar...
GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
Gelir ve damga vergisi istisnası tüm ücretlilere bu sene süresince uygulanacak. İstisna ücret seviyesi fark etmeksizin tüm çalışanlara ve aynı tutarlarda uygulanacak. Yalnızca gelir vergisi dilimi nedeniyle vergi istisnasının tutarı Ocak-temmuz aylarıyla ağustos ve eylül-Aralık aylarında değişik tutarlarda olacak. Toplamda tüm ücretlilere 8.608 TL gelir vergisi istisnası uygulanacak. Damga vergisi istisnası ise her ay 37.98 TL olmak üzere uygulanacak ve toplamda 455 TL'lik bir istisna sağlanacak. Bu çerçevede tüm ücretlilere bu sene süresince toplam 9.063 TL'lik gelir ve damga vergisi istisnası sağlanmış olacak.