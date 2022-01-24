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    • Ekonomi
    • 25.01.2022 09:22
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    • 25.01.2022 09:22
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    Şartlı sağlık yardım parası sorgulama! Şartlı sağlık yardım parası ne kadar 2022? Şartlı sağlık yardımı başvuru şartları...

    Şartlı sağlık yardım parası ne kadar 2022? Şartlı sağlık yardım parası sorgulama! Şartlı sağlık yardımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ve ekonomik durumu yetersiz olan ailelere karşılıksız yardımda bulunuyor ve çocukların sağlıkları için doktor hizmetinden düzenli olarak yararlanmasını amaçlıyor. İşte başvuru yapacakların merak ettiği tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Şartlı sağlık yardım parası ne kadar 2022?

    Şartlı sağlık yardım parası ne kadar 2022? Dar gelirli olan ailelere devlet tarafından verilen destekler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekonomik durumu yetersiz olan ailelere çocuklarını doktora götürebilmeleri için destekte bulunuyor ve bu destekten yararlanmak isteyenler başvurulara dair bilgileri sıklıkla araştırıyor. Peki Şartlı sağlık yardımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru işlemlerini tamamlayanların ise merak ettiği şartlı sağlık yardım parası sorgulama detayları haberimizde yer alıyor.

    ŞARTLI SAĞLIK YARDIM PARASI NE KADAR 2022?

    Ödemeler çocuk başına aylık 45 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

    Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 45 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

    ŞARTLI SAĞLIK YARDIM PARASI NE KADAR 2022?

    Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, Sağlık Bakanlığının belirlediği tarihlerde düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin ihtiyaç sahibi olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması gerekmektedir.

        ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 45 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara (en fazla 9 ay) ve lohusa kadınlara (en fazla 2 ay) aylık 45 TL ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 100 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

        ŞARTLI SAĞLIK YARDIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        Şartlı sağlık yardım parası almaya hak kazanan vatandaşlar e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlamalarının ardından PTT şubelerinden parayı alabilir. İlçenize yakın olan herhangi bir PTT şubesinden şartlı sağlık yardım parasını nakit olarak çekebilirsiniz.

        HANGİ DURUMLARDA ÖDEME YAPILMAZ?

        Şartlı Sağlık yardımından faydalanan çocuğun;

        Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu tarihlerde sağlık kontrollerinin yaptırılmaması,
        72 ayını doldurması,
        Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
        Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
        Vefat etmesi,

        Hak sahibi ebeveyninin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.
        Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeler geçici bir süre durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.
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