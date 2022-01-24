Rekor kırdık! Türkiye'de ham çelik üretimi 40 milyon tonu aştı

Yılın ikinci yarısından itibaren ise üretim, tüketim ve dış ticaret kademeli bir şekilde dengelendi. 2021'in tamamında ham çelik üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,7 artışla 40,4 milyon tonla tüm zamanların en yüksek üretim miktarına ulaştı.