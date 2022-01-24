Rekor kırdık! Türkiye'de ham çelik üretimi 40 milyon tonu aştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, dünya ticaretinde korumacılık önlemleri, ham madde ve enerji kıtlığı, karbon salınımı azaltma hedefi doğrultusundaki üretim kısıtlamaları sebebiyle piyasada meydana gelen belirsizliklere rağmen çelik sektörü başarılı bir yılı geride bıraktı.
Haziran 2020'den itibaren, Kovid-19 salgını döneminde yaşanan üretim düşüşlerinin ardından piyasaların kısmen canlanmaya başlamasıyla Türkiye'nin ham çelik üretimi artış eğilimine girdi.
Geçen yılın nisan ve mayıs aylarında Türkiye'nin çelik üretimindeki yüksek oranlı artışlar, büyük ölçüde 2020 yılında, salgın döneminde yaşanan üretim kayıplarının sebep olduğu baz etkisinden kaynaklandı.