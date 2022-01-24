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    • Ekonomi
    • 24.01.2022 16:04
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    • 24.01.2022 16:04
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    Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...

    Son iki haftadır kripto para piyasalarında adeta bir çöküş yaşanıyor. Bu kapsamda coinlerde yatırımı bulunanlar uzmanların ya da diğer kişilerin yaptığı yorumları büyük bir heyecanla okuyor. Piyasanın en büyük birimlerinden olan Bitcoin 35 bin doların altı test etmeye başladı. Peki, Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları...

    Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor?

    Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşler şok etkisi yarattı. Kripto para piyasalarında peş peşe yaşanan düşüşlerin hemen sonrasında gözler Altcoinlerdeki son duruma çevrildi. Bitcoin özellikle son saatlerde 33 bin dolar seviyelerini test ederken gözler altcoinlere çevrildi. Peki, Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Uzmanlar, piyasadaki düşüşlerin arkasında yer alan 3 temel etkene odaklandı.

    1.ABD Merkez Bankası'nın Para Politikaları

    2.Hisse Senedi Piyasaları ile Kriptolar Arasındaki Korelasyon

    3.Rusya Merkez Bankası'nın "Yasaklama" Talebi

    Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü.

    Nasdaq geçen hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.

        KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

        Kaiko Araştırma Direktörü Clara Medalia, "Kripto paralar artık tek başlarına hareket eden birer varlık sınıfı değil, küresel politikalara reaksiyon veriyor" ifadelerini kullanırken merkez bankalarının likidite musluklarını kısmasıyla birlikte kripto varlıkların daha volatil hale gelmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

        ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltıp bilançosunu daraltacağı ve faizleri yukarı çekmesi beklenirken ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 1.9'un üzerine tırmandı.

        Kripto paraların düşüşündeki bir diğer neden ise merkez bankalarının kripto paralara yönelik düzenleme adımları oldu. Fed, konuyla ilgili bir rapor yayımlarken Rus Merkez Bankası ise kripto paraların kullanımı ve madenciliğinin tamamen yasaklamasını önerdi.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...
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