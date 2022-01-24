Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...

Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşler şok etkisi yarattı. Kripto para piyasalarında peş peşe yaşanan düşüşlerin hemen sonrasında gözler Altcoinlerdeki son duruma çevrildi. Bitcoin özellikle son saatlerde 33 bin dolar seviyelerini test ederken gözler altcoinlere çevrildi. Peki, Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? İşte son gelişmeler
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Uzmanlar, piyasadaki düşüşlerin arkasında yer alan 3 temel etkene odaklandı.
1.ABD Merkez Bankası'nın Para Politikaları
2.Hisse Senedi Piyasaları ile Kriptolar Arasındaki Korelasyon
3.Rusya Merkez Bankası'nın "Yasaklama" Talebi
Analistler, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto para fiyatlamasındaki düşüş Nasdaq ve S&P 500 vadelilerinin düşüşüne paralel gerçekleştiğini belirtiyor. Ay boyunca kripto paralar ve teknoloji hisseleri birlikte düşmeyi sürdürdü.
Nasdaq geçen hafta yüzde 7.6 gerilerken, S&P 500 ise üst üste üçüncü hafta aşağı yönlü hareket ederek yüzde 5.7 aşağıda.