Bitcoin, Ethereum, BTT coin neden düşüyor? Altcoinler düşecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumları...

ABD Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarını azaltıp bilançosunu daraltacağı ve faizleri yukarı çekmesi beklenirken ABD 10 yıllıkların faizi yüzde 1.9'un üzerine tırmandı.

Kripto paraların düşüşündeki bir diğer neden ise merkez bankalarının kripto paralara yönelik düzenleme adımları oldu. Fed, konuyla ilgili bir rapor yayımlarken Rus Merkez Bankası ise kripto paraların kullanımı ve madenciliğinin tamamen yasaklamasını önerdi.