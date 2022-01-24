Emekli zam fark tutarı ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı! Emekli memur zam farkı tutarı ödeme tarihi...

(2) 2021 Yılı Ek Ödemesi;

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL'dir.

Maluliyet Derecesi

Ödenecek Tutar (TL)

1 9.417,80

2 8.476,02

3 7.298,80

4 6.592,46

5 5.886,13

6 5.179,79